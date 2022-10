D’importants travaux en cours pour la maison communautaire à Amancey

Les locaux abritent actuellement une partie des services administratifs et des services au public communautaires comme France services, l'agence postale, l’ONF et le multi-accueil Badaboum.





À l'issue des travaux, le multi-accueil Badaboum pourra accueillir deux places supplémentaires soit 18 enfants.

Les locaux intercommunaux seront réagencés et agrandis, ainsi France services et l'agence postale disposeront de tout le rez-de-chaussée pour accueillir les usagers.

À noter que L’ONF aura de nouveaux locaux, L’ADMR intégrera la maison des services et une salle de réunion sera équipée d’un vidéoprojecteur et de la visioconférence.







Le coût total de ce projet est de 1 748 378 € HT.

Les partenaires financiers portent 80% du financement du projet :

• L’État – 24%

• LEADER – 6,6%

• Le Département du Doubs – 15%

• La CAF – 11%

• La Région Bourgogne-Franche-Comté – 22%

• Le SYDED – 1%

La CCLL finance 20% du projet et 0,4% sont financés par les Contrats d’Économie d’Energie (CEE).

La fin des travaux est prévue pour fin 2023.