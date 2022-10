Carburant - le préfet du Doubs met en place un dispositif d’accès facilité dédié aux véhicules prioritaires

Face à cette dégradation, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, met en place un dispositif d'accès facilité dédié aux véhicules prioritaires.

Ce dispositif fonctionnera via des pistes d'approvisionnement réservées, tous les jours, de 14h à 16h, à partir du 13 octobre et concernera six stations-service pour le département, soit trois pour l'arrondissement de Besançon, deux pour celui de Montbéliard et une pour Pontarlier.









De plus, afin d'éviter les phénomènes d'achats préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement des stations-services, le préfet du Doubs a décidé d'interdire la vente et l'achat de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon jusqu'au vendredi 21 octobre inclus, sous réserve de prolongation.

Enfin, le préfet du Doubs en appelle au civisme et à la responsabilité collective pour assurer la satisfaction des besoins de tous.