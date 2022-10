Octobre rose : un mois pour informer et mobiliser sur le cancer du sein

Chaque année, une campagne d’information et de dépistage contre le cancer du sein se déroule pendant tout le mois d’octobre. L’idée est de lutter en informant, dialoguant et mobilisant pour réunir des fonds pour la recherche.



- VALDAHON 7 octobre :

Marche urbaine à 19h (5 € / gratuit - de 16 ans). Place du Général de Gaulle. Tombola buvette et restauration.



- ORNANS 9 octobre :

De 14h30 à 18h. Divers stands d'informations et de prévention au dépistage du cancer du sein. Marche solidaire (5€), départ à 16h, petit échauffement avec un professeur APA (Activité Physique Adaptée) prévu juste avant le départ.

Venez vêtu(e) de rose pour faire d'Ornans une marée rose !

Buvette et petite restauration.



- MORTEAU 12 octobre :

Crazy Pink Run, place de l’Hôtel de Ville à 19h (5 € - vente au magasin à la Trace).



- CHENECEY-BUILLON 12 octobre :

Conférence avec le Pr. J-F Bosset (Ligue contre le cancer) et le Dr. Rymzhanova (CRCDC) / 20h à Chenecey-Buillon (salle de convivialité).

- AMANCEY et ORNANS 13 octobre :Jeudis de la santé

Atelier prévention du dépistage du cancer du sein. Gratuit et ouvert à tous :

9h15 à 12h15 à France services d'Amancey

13h30 à 16h30 à France services d'Ornans.



- SAÔNE 15 et 19 octobre :

Marche familiale + animations, Espace du Marais de 14h à 19h.

Mercredi 19 octobre : Conférence du Pr Bosset, Président de la Ligue Contre le Cancer, salle Guinemand à 20h.



- QUINGEY 15 octobre :

Stand de prévention / animation de la CPTS Loue Lison.

De 9h à 16h à la Grande vente d'automne de m'association T.R.I.

- CHANTRANS 16 octobre :

Marche rose à 10h (aux Fontaines).

- BUFFARD 18 octobre :

Prévention, buvette et petite restauration sur place. 17h30 - 21h30 au marché de Buffard.

- PONTARLIER 22 octobre :

Challenge couture « Mon bonnet rose », 10h à 16h à la MJC des Capucins.



- LAVANS-VUILLAFANS 22 octobre :

Boîtes Roses. Collecte de boîtes roses et vin chaud offert.

Toute la journée à Lavans-Vuillafans. Les boîtes roses sont collectées durant tout le mois d’octobre : 9h-12h le mardi et 9h-12h et 14h-16h le vendredi.

- BESANÇON 28 octobre :

Show caritatif à 20h au Kursaal.



- BOLANDOZ 29 octobre :

Boland'Rose. Marche solidaire à 16h – 2km Initiation à la salsa au foyer Sainte-Anne à 18h Stand de prévention, buvette et restauration sur place, soirée dansante.



- PINK BOX :

Collecte de boîtes solidaires pour les personnes atteintes du cancer du sein de Besançon et Pontarlier avec l’association OncoDoubs.

Du 1er au 29 octobre / Dépôt 10h-11h le samedi et 9h-12h le lundi à la mairie de Bolandoz.



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France, il représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C'est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d'en parler et de s'informer. Il est nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.



En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes concernées ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée. Le programme de dépistage a pour but de repérer d'éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir l'apparition de symptômes.



Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé est recommandé une fois par an.



Pour soutenir et faire avancer la recherche, il est possible de faire directement un don sur le site cancerdusein.org ou participer aux nombreuses manifestations locales.

Plus d'infos : octobre-rose.ligue-cancer.net