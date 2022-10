Ce samedi 8 octobre, le Parc Dino-Zoo organise ses portes ouvertes dédiées à l’emploi

Démonstrations des postes en action, rencontres et échanges sont au menu de cette première édition !



Et pourquoi pas, susciter des vocations dans le tourisme !



Le Dino-Zoo a fêté ses 30 ans cette année avec deux nouveautés exceptionnelles : un dinosaure gigantesque "Seismosaurus" ainsi que dix nouvelles sculptures de dinosaures qui rejoignent le parcours pédestre prolongé de 300 mètres. Vous l’aurez compris, le Parc Dino-Zoo est en pleine évolution et toujours à la recherche de nouveaux défis.



En 2021 plus de 120 000 visiteurs ont franchi les portes du Dino-Zoo avec une centaine de salariés (CDD courts saisonniers, CDD longs saisonniers, CDI…) pour les accueillir.



Eveiller la curiosité, diffuser et partager nos métiers !



Lors des portes ouvertes, un responsable de chaque pôle métier sera disponible pour échanger individuellement.

Les savoir-faire, l’environnement de travail et les missions seront expliqués lors d’échanges avec les chefs d’équipes. Des réponses peuvent être apportées également directement par nos salariés en situation. Un temps convivial est prévu pour découvrir les compétences clés d’un agent de loisirs et opérateur saisonnier, ainsi que les possibilités de recrutement en interne.

Les candidats peuvent venir directement avec leurs CV et profiter de ce moment privilégié pour échanger avec l’équipe de recrutement.





CONTACT ET INSCRIPTION

Parc Dino-Zoo - Service Ressources Humaines

16 rue du Château - Charbonnières-les-Sapins - 25620 Etalans

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

et en ligne www.dino-zoo.com/fr/recrutement