Création d'une ferme pédagogique, "Le Havre de Paix" à Fertans (25)

Amandine Berger et Olivier Tamburini nous ont contacté pour nous présenter leur projet de création d'une ferme pédagogique.

Ils ont le soutien des maires de Fertans, Amancey, Montmahoux et Nans-sous-Sainte-Anne et ils accueillent déjà 21 animaux.

Après avoir quitté leur emploi d'ambulancier et de graphiste, ils ont pris le temps de se former à leur futur métier d'agriculteurs en passant le BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole).

Ils ont signé le compromis de vente d'une ancienne ferme.

Les bâtiments d'élevage sont opérationnels et ils auront du terrain autour de la maison, pouvant ainsi permettre d'accueillir le public à partir du printemps prochain.