432 personnes ont visité la grotte de Saint-Vit les 1er et 2 octobre 2022

Après cette longue période de contraintes et d’enfermement, il est maintenant temps de vous évader !

Grâce à plus de 1500 bénévoles engagés, la Fédération française de spéléologie vous propose, les 1er et 2 octobre 2022, une initiation à la spéléologie et au canyonisme.

Sur plus de 100 sites dans toute la France, vous pourrez découvrir, en toute sécurité, une activité unique qui allie sport, plaisir et exploration, dans un cadre naturel hors du commun.

Ouvertes à tous, les 21èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme vous feront vivre une belle aventure entre amis ou en famille !



Le Groupe Spéléologique du Doubs fera visiter gratuitement la grotte de Saint-Vit le samedi 1 octobre de 13h à 18h et le dimanche 2 octobre de 10h à 18h. Celle-ci est traditionnellement fermée.

Petits et grands pourront découvrir 200m de galeries entièrement éclairées et sécurisées.

Les spéléologues passionnés de l’association auront le plaisir d’expliquer la formation des grottes, de sensibiliser à la fragilité du monde souterrain et de présenter les techniques d’exploration sous terre.

Les casques seront mis à disposition à l’entrée de la grotte.

Une exposition sur le milieu karstique sera également proposée.

La visite guidée de la grotte se Saint-Vit vous sera commentée par

le Groupe Spéléologique du Doubs,

ce samedi 1er octobre de 13H à 17H et le dimanche de 10H à 17H.



La grotte ne présente pas de difficulté et aucun risque d'une montée de l'eau de pluie dans les galeries.



Le parcours est très facile et s'effectue debout, mettez toutefois des vêtements plutôt usagés et des chaussures adhérentes.

Cette manifestation est soutenue par la Fédération Française de Spéléologie, le Conseil départemental du Doubs, le Grand Besançon, la Ville de Besançon et la mairie de Saint-Vit.

