Fête médiévale du Castel Saint-Denis ce week-end

" Oyez, Oyez braves gens ! " . Gentes dames, messires, paysannes et paysans, gueuses et gueux, la Communauté de communes Loue Lison et l’office de tourisme Destination Loue Lison sont heureux de vous convier aux fabuleuses festoyades du Castel Saint-Denis les 17 et 18 septembre de l’an 2022, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine...



Au programme des réjouissances : joutes enflammées, initiation à la danse du XVe siècle, démonstration d’arbelesterie et d’archerie, visites guidées, campement médiéval, affublements moyenâgeux, spectacle acrobatique et dépaysement vous attendent pour revivre l'ambiance du Moyen-Âge avec frénésie et humeur joyeuse.



Possibilité de mangeailler sur place grâce aux petites ripailles alléchantes et breuvages proposés par la taverne du Calice Enchanté.



Petits et grands pourront ainsi découvrir la vie au MoyenÂge et passer un agréable moment festif et convivial. La ribambelle de troubadours des festoyades, à savoir la compagnie de Bernum In Burgundia, la réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois, la compagnie Sismique et Dounia Coobar, guide conférencière, vous promettent monts et merveilles.



Venez festoyer avec nous au Castel Saint-Denis !

Les réjouissances auront lieu de 10h à 18h30 le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de l’an 2022. Stationnement à Scey-Maisières, accès par sentier de randonnée au site (2km / 30 min). Pas d’accès motorisé. Manifestation annulée en cas de mauvais temps. Cet événement vous est proposé par la Communauté de communes Loue Lison en partenariat avec l’office de tourisme Destination Loue Lison.



En quête d’infos ? Rendez-vous sur cclouelison.fr ou destinationlouelison.com ainsi que dans les bureaux des offices de tourisme basés à Ornans et Arc-et-Senans.