LÉ ARTS : organisé par Sab'artbouille en collaboration avec la Laiterie du Lizon



Ce rendez-vous rassemble une vingtaine d'artistes et artisans d'art qui exposeront et partageront leurs savoir-faire lors de démonstrations avec le public.

Un atelier pour les petits artistes est prévu avec concours du meilleur dessin.

Une animation musicale sera proposée par Jean-Marcel Maire.



Buvette et glace sur place, possibilité de restauration au village.