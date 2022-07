Sécheresse, êtes-vous concernés par les interdictions dans la partie bleue sur la carte ?

Le déficit de précipitations enregistré ces dernières semaines se poursuit. MétéoFrance indique que le mois de juillet 2022 est le mois le plus sec connu depuis 1958. Cette situation sans précédent, aggravée par un épisode caniculaire mi-juillet, dessèchent les sols et dégrade les débits des rivières et le niveau des nappes, qui continuent de baisser...