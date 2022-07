Cyanobactéries dans la Loue, un arrêté de la Ville d'Ornans interdit la baignade et certaines activités

La présence de cyanobactéries dans la Loue a conduit la municipalité à prendre un arrêté réglementant les usages de la Loue et de ses berges...

En effet, la concentration élevée de cyanobactéries dans la Loue, et les conditions météorologiques favorisent leur développement.

Ainsi, sont interdits sur la Loue et l’ensemble du territoire de la commune :

> la baignade,

> la consommation de poisson pêché,

> l’abreuvement des animaux

Ces restrictions s’appliquent à compter du 29 juillet 2022, et jusqu’à l’abrogation du présent arrêté.



____________________________

Les cyanobactéries, c'est quoi ?

Les cyanobactéries sont des microorganismes (bactéries photosynthétiques) qui possèdent de la chlorophylle a et qui se développent dans les milieux terrestres et aquatiques. Leur pigmentation varie du bleu-vert au rouge.

Lorsque les conditions environnementales (température, nutriments) leur sont favorables, elles peuvent proliférer de manière massive et rapide (en quelques jours).

Dans certains cas, ces proliférations entraînent un changement de couleur de l’eau, une odeur nauséabonde et/ou leur accumulation à la surface de l’eau.



Quels sont les risques ?

Le principal risque sanitaire lié aux proliférations de cyanobactéries réside dans la capacité de certaines espèces à produire des toxines (hépatotoxines, neurotoxines et dermatotoxines) pouvant provoquer des troubles de santé chez l’homme et chez les animaux.

Une même toxine peut être produite par des espèces différentes et une même espèce peut produire des toxines différentes. De plus, la quantité de toxine produite est très variable au sein d’une espèce et dépend des conditions environnementales.

Les troubles observés sont fonction des concentrations de toxines présentes et des conditions d’expositions (baignade, activité nautique...) :

digestifs (maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhées...) ;

neurologiques (étourdissements, maux de tête, malaise, fièvre, ou atteinte neurologique) ;

cutanés (démangeaisons, irritations, rougeurs...).

Si ces troubles apparaissent après avoir fréquenté une baignade, consultez votre médecin.

(Source : ARS / Agence Régionale de Santé)