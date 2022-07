Six rivières de Bourgogne-Franche-Comté primées pour le bon état de leurs eaux

Décernée par l’agence de l’eau, elle garantit une bonne qualité écologique des eaux et valorise les actions des gestionnaires locaux qui ont permis d’assurer ce succès.



Des panneaux ornés de 3 poissons bleus seront prochainement installés à proximité des points d’accès aux rivières lauréates.

Les rivières lauréates de 2022 en Bourgogne-Franche-Comté :



- La Clauge, du bois Baron à la route départementale 31, et ses affluents restaurés en amont de la route forestière de Grandjean, situés dans le massif forestier domanial de Chaux dans le Jura géré par l’Office National des Forêts.

- L’Ognon amont en Haute-Saône (de sa source à l’entrée du Haut-du-Them), le Ballon (de sa source à la confluence avec l’Ognon), la Doue de l’eau (de sa source à la confluence avec l’Ognon), gérés par le Syndicat intercommunal du bassin de la Haute Vallée de l’Ognon.

- Le ruisseau de Panesière, de sa source au pont de la RD75, restauré par la Fédération départementale des chasseurs du Jura.

- Le ruisseau des Vurpillières dans le bassin versant du lac de Remoray restauré par l’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray.





5 critères d’évaluation de la qualité des eaux



L’obtention de la distinction écologique « Rivière en bon état » est une démarche volontaire et toute structure gestionnaire peut en faire la demande auprès de l’agence de l’eau. Un comité interne à l’agence de l’eau, composé d’experts des milieux aquatiques ainsi que de spécialistes des données sur l’eau, décide de l’attribution de la distinction.

Le comité examine cinq critères d’évaluation de la bonne qualité écologique des eaux dont certains sont fixés par la réglementation européenne comme la diversité biologique de la rivière et le niveau de pollution par les substances organiques ou chimiques. Les données sur les prélèvements d’eau par rapport au débit de la rivière, l’absence de dégradations physiques (digues, berges, seuils …) et la présence d’une gouvernance claire et efficace, garante de la pérennité du bon état de la rivière complètent le diagnostic de l’agence de l’eau.

Attribuée pour 3 ans, la distinction écologique est reconduite pour une durée identique mais peut être retirée en cas de déclassement de l’état écologique de la rivière. 37 gestionnaires de rivières profitent déjà de cette reconnaissance qui constitue un facteur d’attractivité et un atout pour les territoires. Leurs efforts pour restaurer ou maintenir des cours d’eau en bon état sont ainsi valorisés auprès des citoyens.



Pour Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse « La distinction « rivière en bon état » existe depuis 8 ans et elle a déjà permis d’encourager et de récompenser les efforts de ceux qui démontrent que le bon état est atteignable. Elle permet de signaler des territoires dynamiques qui se mobilisent pour leurs rivières, l’environnement et le cadre de vie des habitants. »



Plus d'infos sur : www.sauvonsleau.fr