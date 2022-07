Fête du foot à Bolandoz ce samedi 23 juillet

C’est un immense honneur pour l’ABC Foot d’organiser samedi 23 juillet, une rencontre amicale entre le Racing Besançon et le CA Pontarlier...

Sur le stade à Bolandoz, les deux équipes s’affronteront à l’occasion d'un match de préparation pour le plus grand plaisir des spectateurs. Petits et grands, passionnés du ballon rond, pourront venir voir le match à 18h. Une buvette et une petite restauration seront organisées sur place pour que cette rencontre soit une vraie fête au sein du club avant de relancer la saison sportive.



Entrée gratuite

Match de préparation Racing Besançon / CA Pontarlier

Une saison magnifique pour le Racing Besançon, Club historique de la Ville de Besançon qui les fait monter en National 2.

À cette occasion, David Le Fraper vient d’être nommé nouveau coach du club. Ce joueur professionnel qui a longtemps joué en championnat de France de Ligue 1 a entraîné de nombreux clubs en Ligue 2 comme Valenciennes ou Châteauroux.

Le CAP Pontarlier, club phare du Haut-Doubs est maintenu en National 3. Dirigé d’une main de fer par Jean-Luc Courtet, entraîneur emblématique du CA Pontarlier depuis 2001, le club se sépare de son fidèle adjoint Alexandre Demougeot. On souhaite une belle saison aux deux clubs !