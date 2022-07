Incendie de l’entreprise Charm’Ossature : mise en place d’une « task force »

Les échanges ont permis d’assurer à Monsieur Dominique Charmoille, gérant de la société, la pleine mobilisation des services de l’État et des collectivités locales dans l’accompagnement et la facilitation de sa reprise d’activité.

En coordination avec les collectivités locales représentées, Monsieur le préfet a ainsi annoncé la mise en place d’une « task force » qui concentrera son action sur trois axes :

• Le soutien financier immédiat à la trésorerie de l’entreprise via l’action des services collecteurs (URSSAF, DDFiP) ;

• Le soutien aux salariés par l’accompagnement de chaque situation via l’action de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et

des services de Pôle emploi ;

• L’accompagnement de l’entreprise dans la reconstruction de son outil de production, dans une approche facilitatrice via l’action de la direction départementale des territoires et une action de soutien à l’ingénierie par les collectivités locales.

Monsieur Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, confie la coordination de ces trois volets à Monsieur Nicolas ONIMUS, sous-préfet de l’arrondissement de Pontarlier, qui réunira cette « task force » dès le lundi 25 juillet 2022.

Le préfet du Doubs présidera un premier comité de suivi réunissant les participants à la réunion du jour le lundi 22 août prochain.

