Après le violent feu, l'entreprise Charm'Ossature rebondit à Amancey puis à Autechaux

Sur leur site internet l'entreprise Charm’Ossature, dévasté par un important feu le 19 juillet dernier, annonce une perspective pour leur rebond et leur développement...

Les sapeurs-pompiers sont engagés pour un violent feu sur la commune d'Etalans



Les sapeurs-pompiers du Doubs sont engagés ce mardi 19 juillet depuis 5h45 pour un violent feu sur la commune d'Étalans. L'incendie concerne la société Charm’Ossature dans la zone industrielle de La Croix de Pierre et son bâtiment de fabrication de structures à ossature bois d'une longueur de 230 mètres, soit 8000 m2 au sol. Une superficie de 4000 m2 était déjà très rapidement embrasée depuis l'arrivée des soldats du feu. 8000 m² seront au final entièrement détruits. 9 engins incendie et 2 échelles ont été mobilisés avec 6 lances en manœuvre pour l'extinction et la protection.

Aucun blessé. La circulation des TER a été stoppée, la voie ferrée étant en bordure de cet établissement en direction de Saône et de Valdahon.





Incendie de l’entreprise Charm’Ossature dans le Doubs, une réunion sur site des services de l'État concernés ce mardi 19 juillet 2022 :









