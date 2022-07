Nuit Internationale de la Chauve-souris cet été en Franche-Comté

Venez découvrir l’univers mystérieux des chauves-souris, apprenons ensemble à les protéger et à cohabiter avec elles simplement...

La Nuit Internationale de la Chauve-souris est l’occasion d’en apprendre plus sur ces mammifères volants dont 35 espèces sont présentes en métropole. Que ce soit le long d'une haie ou d’un cours d’eau, sur les places des villages ou dans un verger, venez observer ces mammifères volants dans leur milieu naturel pour prendre connaissance des dernières découvertes !

Alors que les études montrent que les populations d’insectes chutent considérablement depuis quelques années, les chauves-souris européennes étant insectivores, il est devenu essentiel de protéger notre environnement dans son ensemble en adoptant des pratiques respectueuses de la conservation des milieux et des espèces.

L’ensemble des animations est proposé gratuitement grâce au soutien de la DREAL Bourgogne Franche Comté, de Natura 2000, avec les partenaires locaux selon les animations (Réserve Naturelle Nationale de la grotte de Gravelle, Réserve Naturelle Régionale du gouffre du Creux à Pépé, communauté d’agglomération du Grand Dole, EPTB Saône Doubs).

Ces soirées grand public sont animées par l’association CPEPESC de Franche-Comté.



Prévoyez de quoi vous repérer dans la nuit, et de quoi vous tenir chaud !

Programme des animations de découverte du monde des Chauves-Souris :

Dans le Doubs :

Mercredi 20 juillet à 20h00, à Cusance

Sortie sur inscription, RDV à l’église de Cusance, impasse de la Cure à Cusance (25110)

La soirée commencera par une présentation générale des chauves-souris et des idées reçues. Une description des espèces locales rencontrées sur le site Natura 2000 pourra être réalisée, avec ensuite l’observation crépusculaire d’une colonie rejoignant ses sites de chasse. La soirée pourra se poursuivre par une balade acoustique pour les plus courageux.

Contact inscription : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 03 81 88 66 71

Samedi 13 et dimanche 15 août à la Citadelle de Besançon

Rendez-vous à la citadelle de Besançon (25000)

Dans le cadre du week-end de la Biodiversité organisé par le Museum de la Ville de Besançon dans ce lieu magique qu’est la Citadelle de Besançon, la CPEPESC FC vous propose des animations tout au long du week-end pour mieux comprendre les chauves-souris !

Entrée à la Citadelle payante.

Samedi 20 août à 19h15, à la Grange Huguenet à Besançon

Sortie sur inscription, RDV au 32 avenue de Montrapon à Besançon (25000)

Introduction à la connaissance et l'écologie des chauves-souris, suivie d'observations dans le parc de la Grange Huguenet

Contact inscription : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 03 81 88 66 71

Mercredi 7 septembre à 19h, à Roset-Fluans

Rendez-vous à la salle des fêtes de Roset-Fluans (25410)

La Réserve Naturelle Régionale du gouffre du Creux à Pépé vous propose de partir à la découverte des chauves-souris. Après une présentation de l’écologie et des moeurs des chauves-souris, une balade acoustique crépusculaire vous permettra d’écouter à l’aide de détecteurs ces petits mammifères volants.

Dans le Jura :

Vendredi 19 août à Chevigny

Sortie sur inscription, RDV précisé lors de l’inscription (39290)

Introduction à la connaissance et l'écologie des chauves-souris suivie d'une balade avec observation et écoute des chauves-souris au crépuscule dans le massif de la Serre, site Natura 2000.

Contact inscription : Service environnement CAGD - 03.70.58.40.10 / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Mercredi 24 août à 19h45, à Macornay

Rendez-vous à la salle des fêtes de Macornay (39570)

Diverses activités sont organisées dès l’après-midi (construction de nichoirs, origami, conte, buffet …) dans le but de fêter l’anniversaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Grotte de Gravelle qui souffle ses 30 bougies. Vous y êtes également conviés !

Vendredi 26 août, à 19h15 à La-Chapelle-sur- Furieuse

Rendez-vous au 15 bis Chemin des Grettes, La Chapelle-sur- Furieuse (39110)

Cette animation vous fera tout d’abord découvrir les moeurs incroyables des différentes espèces de chauves-souris qui nous entourent. Elle se poursuivra par l’observation d’une espèce sensible et l’écoute ultrasonore d’autres espèces de chauves-souris.

En Haute-Saône :



Dimanche 28 août, à 19h15 à Jussey

Sortie sur inscription, RDV précisé lors de l’inscription (70500)

La soirée commencera par une présentation générale des chauves-souris et des idées reçues. Une description des espèces rencontrées autour de Jussey et du contexte particulier hébergeant du Petit rhinolophe. La soirée pourra se poursuivre par une balade acoustique pour les plus courageux.

Contact inscription : Service Natura 2000 de l’EPTB Saône & Doubs - 03 84 96 07 49 / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

www.nuitdelachauvesouris.com