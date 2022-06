Un médecin rédige une thèse sur les risques solaires auprès des exploitants agricoles de Franche-Comté

Les exploitants agricoles de Franche-Comté ont été interrogés sur leur connaissance et leur comportement face aux risques de l’exposition solaire dans le cadre d’une thèse du docteur Mathieu Longet...

Résultat d’un travail collaboratif entre le CHU de Besançon, le Service Santé et Sécurité au Travail de la MSA de Franche-Comté et l'ASEPT Franche-Comté Bourgogne, un grand nombre d’exploitant(e)s agricoles de Franche-Comté ont été interrogés en 2021 sur leur connaissance et leur comportement face aux risques de l’exposition solaire dans le cadre d’une thèse en médecine soutenue par le Dr Mathieu Longet.

"Nous sommes, tous, quotidiennement confrontés à des risques dans notre vie professionnelle. Mais les métiers agricoles, en particulier, font partie des professions avec un haut potentiel de risque".



En effet, les efforts physiques quotidiens que les agriculteurs doivent fournir sont la cause de dangers potentiels majeurs auxquels ils sont confrontés.

Cependant, il existe d’autres éléments tout aussi dangereux, souvent sous-estimés, qui doivent attirer l’attention de tous.

L’exposition solaire est l’un d’entre eux.







Le travail du Dr Longet a été qualifié d’unique en France. Il a été reçu à sa thèse avec une mention très honorable et les félicitations du jury. La qualité de ses travaux tient notamment dans le nombre de personnes interrogées, soit plus de 10 000 personnes sur les quatre départements de Franche-Comté, qui ont permis une étude précise et fiable.



À l’occasion de la semaine du dépistage des cancers cutanés, l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne organisait une action de dépistage des cancers cutanés le mercredi 15 juin à la MSP de Baume-les-Dames. La MSA de Franche-Comté a donc rebondit sur cette occasion pour organiser une conférence de presse sur les résultats de ce travail. Elle a été suivie par une démonstration d’un dépistage.