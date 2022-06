Journée découverte Parentalité à Amancey le 11 juin 2022

« Après avoir observé une demande locale concernant la parentalité au sens large, les familles étaient souvent orientées à Besançon vers l’association Coccinelle ou à Pontarlier » précise Laëtitia Moinel, kinésithérapeute à la Maison de Santé d’Amancey. « Après concertation avec différents professionnels de santé du secteur, nous avons ciblé le besoin de guider et d’échanger entre futurs parents ou parents d’enfants de 0 à 12 ans ».



Une journée découverte est organisée samedi 11 juin de 10h à 16h à la Maison de Santé d’Amancey où de nombreux ateliers seront proposés : goût, allaitement, portage, massage, motricité, soin des dents, jeux…



Différents professionnels de santé du secteur d’Amancey et intervenants extérieurs spécialisés dans la périnatalité se mobilisent pour rendre cette journée conviviale et ludique !



Et à partir d’octobre prochain, nous pourrons proposer les « ateliers massage bébé », « massage parents-enfants », « portage », « yoga parents-enfants » et « échange sur l’allaitement ».

N’hésitez pas à nous faire part d’autres thèmes d’atelier dont vous auriez besoin !



Rendez-vous le samedi 11 juin et n’oublie pas ton doudou, tu pourras le soigner !