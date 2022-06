2e balade solidaire à Myon ce lundi de Pentecôte. Plus de 2000 participants attendus.

Pour cette marche au profit de l’Association Valentin Haüy, le rendez-vous est toujours fixé sur la Place André Oudet à Myon, avec des départs de 8h à 11h le lundi 6 juin, lundi de Pentecôte.







Les parcours seront de 15 km, 10 km, 6 km, et celui de 1,5 km accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.



Il sera possible de vous restaurer sur le lieu de la manifestation avec la présence également d’une buvette.











Au programme :

des animations, un marché de producteurs locaux, la participation de Gentil GODJO et ses dessins, des démonstrations de line dance et de goalball par des sportifs déficients visuels. En effet, une sensibilisation à la déficience visuelle sera faite par des opticiens Écouter Voir.



En marchant pour l’Association Valentin Haüy, chaque participant contribuera à financer l’aménagement du club « Technologies pour déficients visuels » à Besançon pour les patients atteints de rétinopathie pigmentaire, maladie rare provoquant progressivement la cécité. Ce club bénéficiera aussi à d’autres adultes déficients visuels et à leurs aidants voyants pour combler peu à peu la fracture numérique à l’information, qui provoque de plus en plus l’isolement des personnes fragiles déficientes visuelles.



La balade solidaire se terminera par une cérémonie de remise des dons dans une ambiance festive au son des chansons françaises interprétées par Michel Besançon des Marchands de Bonheur. Tous Ensemble pour vaincre les maladies rares, le lundi 6 juin à Myon.

Manifestation parrainée par Quentin Fillon Maillet.



Toutes les informations sur www.fondation-groupama.com