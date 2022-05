Une convention vient d'être signée entre la Croix-Rouge et le Département du Doubs

Un projet d’accompagnement Santé pour les publics en insertion

La politique de retour à l’emploi portée par le Département du Doubs a pour ambition de mettre à disposition des professionnels et des publics en insertion l’ensemble des outils de levée des freins, afin de faciliter et de sécuriser le retour en emploi.



Le partenariat signé ce jour vise à proposer, au coeur même des centres médico sociaux, une offre santé au plus près des personnes en insertion, afin de les orienter et de les accompagner dans leur parcours de soin, et favoriser ainsi leur retour à l’emploi.





Une offre départementale d’accès au soin qui s’appuie sur le savoir-faire de la Croix-Rouge

Le projet est porté par la délégation territoriale du Doubs de la Croix-Rouge française qui s’engage à procéder au recrutement de 2,5 équivalents temps plein (ETP) de professionnels, pour assurer un accompagnement du public en insertion, dans le but :

- d’amener les bénéficiaires vers une démarche de soin (premier entretien, diagnostic, ouverture des droits…),

- d’accompagner cette démarche de soin (prise de rendez-vous, maintien du lien dans la durée pour s’assurer de l’engagement de la personne et prévenir les ruptures),

- de construire un plan d’actions en direction de l’emploi, qui sera transmis au référent prescripteur et intégré le cas échéant au contrat d’accompagnement (contrat d’engagement réciproque - CER - ou projet personnalisé d’accès à l’emploi - PPAE…),

- d’évaluer les bénéfices de l’accompagnement : l’adhésion au plan d’accompagnement et les effets de l’accompagnement.

Les professionnels interviendront sur prescription des travailleurs sociaux, directement dans les centres médicaux-sociaux (CMS) et donc au plus près des usagers. Ils auront pour mission de faire le lien avec l’ensemble de l’offre de soin disponible sur le territoire.

Les professionnels recrutés pourront s’appuyer sur le personnel médical bénévole de l’accueil santé social de la Croix-Rouge, notamment pour leur expertise médicale auprès des bénéficiaires.

Financement et évaluation du projet

La convention signée ce jour par Christine Bouquin, Présidente du Département du Doubs et Patrick Leblois, Président départemental de la Croix-Rouge française, en présence de Ludovic Fagaut, 1er Vice-président du Département chargé du retour à l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale, définit les modalités techniques, administratives et financières de la mise en oeuvre de cette action.

La participation du Département au financement de ce projet s’élève annuellement à 140 000 euros pour une action d’une durée de dix huit mois, soit 210 000 euros.

Un projet complémentaire à l’ensemble des outils existants en matière de santé

Les professionnels mobilisés dans le cadre de cette action constitueront la première « porte d’entrée » vers un parcours de soin, avec l’ensemble des outils existants sur le territoire :

- psychologue mobilisée par le Département ;

- associations de lutte contre les addictions ;

- cellules de cas complexes sur les secteurs de Besançon, du Haut-Doubs et du Doubs central;

- maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs ;

- médecine générale et médecine spécialisée, centres hospitaliers ;

- bilans de santé proposés par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).