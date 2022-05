Un exercice de sécurité civile ce mardi 24 mai au Musée des Beaux-Arts de Besançon

S’inscrivant dans la programmation annuelle des exercices ORSEC du Doubs, cette manoeuvre vise principalement à tester le nouveau plan de sauvegarde des oeuvres mise en place par le musée, en lien avec les services de l’État et de la ville de Besançon. La capacité des intervenants à manipuler dans l’urgence les collections sensibles présentes au Musée va ainsi être éprouvée.



Les services de l’État et de la ville de Besançon ainsi que le service départemental d’incendie et de secours prendront part à cet exercice.



Compte tenu de sa nature, des mouvements de véhicules et des personnels des services d’intervention auront lieu sur l’espace piétonnier autour du musée.



Les services de sécurité et de secours pourront activer leurs dispositifs lumineux et sonores dans le cadre de cet exercice, comme lors d’un cas réel. Afin de s’assurer du bon déroulement de cet exercice, il est conseillé d’éviter le secteur du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ce mardi 24 mai 2022.



