De Courbet à Van Gogh, une magnifique exposition en préparation à Ornans

Du portrait brutal et cru d’un monde paysan en proie aux passions les plus violentes, dressé par l’écrivain Émile Zola (1840-1902) dans La Terre (1887), à la vision lyrique et héroïque des « gens de la terre » du recueil de nouvelles Ceux de la glèbe (1889) de Camille Lemonnier (1844-1913), les campagnes contemporaines sont l’objet dans la seconde moitié du XIXe siècle de projections idéologiques les plus diverses, qu’elles soient nostalgiques, conservatrices, socialistes, progressistes ou purement esthétiques.



Avec l’émergence du réalisme et de ses deux figures principales, Gustave Courbet (1819-1877) et Jean-François Millet (1814- 1875), peintres aux origines rurales, la thématique paysanne dans le champ des beaux-arts se renouvelle et devient un véritable phénomène à l’échelle européenne, transcendant bientôt les mouvements.

Réalistes, naturalistes, symbolistes, modernes ou anti-modernes, tous se mettent en quête de la mise en image du paysan, nouvelle figure centrale de la société contemporaine. Signe des mutations du temps, cette vogue rurale est le symptôme de l’irruption du « peuple » dans les débats publics.



Au travers de plus de 80 oeuvres (tableaux, sculptures, dessins, gravures, photographies, ouvrages anciens, etc.) d’artistes aussi importants que Courbet, Millet, Breton, Gauguin, Rodin, Van Gogh et bien d’autres, provenant de prestigieuses institutions françaises et internationales, l’exposition Ceux de la Terre, La figure du paysan, de Courbet à Van Gogh, vise à appréhender l’émergence de ce phénomène culturel, tout en approchant l’intention et le regard propre de chaque artiste derrière l’élaboration du monde rural comme sujet pictural.



Elle s’articule autour de cinq thématiques :

- Et l’art s’était fait peuple ;

- Modernités et anti-modernités paysannes ;

- De l’image au symbole : le geste du semeur ;

- L’hégémonie internationale du naturalisme rural ;

- Au temps d’harmonie : le monde rural comme refuge.



Bénéficiant du soutien du musée d’Orsay et de la collaboration de près de 40 partenaires nationaux et internationaux, la manifestation propose un panorama rare et unique de la peinture paysanne de la seconde moitié du XIXe siècle.

Partenaires

Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon ; Bibliothèque de l’Institut de France, Paris ; Maison de Balzac, Paris ; musée des Beaux-arts de Rouen ; musée des Beaux-arts de Lons-le-Saunier ; musée du Louvre, Paris ; musée d’Orsay – Valéry Giscard d’Estaing, Paris ; Bibliothèque historique de la Ville de Paris ; musée d’art et d’histoire de Pontarlier ; musée de Grenoble ; musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg ; musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine ; musée des Arts décoratifs, Paris ; Centre Georges Pompidou, Paris ; musée de Brou, Bourg-en-Bresse ; musée Crozatier, Le Puy-en-Velay ; Galerie nationale hongroise, Budapest (Hongrie) ; Institut national d’histoire de l’art, Paris ; maison natale de Jean-François Millet, La Hague ; musées royaux des Beaux-arts, Bruxelles (Belgique) ; musée de la Ville de Paris – Petit Palais ; musée Rolin, Autun ; musée Bastien-Lepage, Montmedy ; musée Félicien Rops, Namur (Belgique) ; Fédération Wallonie-Bruxelles - Communauté française de Belgique; musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin ; Galerie 19c, Beverly Hills (Etats-Unis) ; musée Rodin, Paris ; La Piscine – musée d’art et d’industrie de Roubaix ; Victoria & Albert museum, Londres (Angleterre), Tate Britain de Londres (Royaume-Uni) ; musée des Beaux-arts de Nice ; musée du Quai-Branly – Jacques Chirac, Paris ; musée de Pont-Aven ; musée d’Art du Valais, Sion (Suisse) ; Berko Fine Paintings, Knokke-Heist (Belgique) ; musée d’art moderne – André Malraux, Le Havre ; musée d’art de Nantes.





Commissariat de l’exposition : Benjamin Foudral, directeur et conservateur du musée et Pôle Courbet | Équipe du Pôle Courbet.

Exposition Ceux de la Terre. La figure du paysan, de Courbet à Van Gogh

Au Musée Gustave Courbet à Ornans

Du 27 juin au 16 octobre 2022