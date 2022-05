Une convention entre l’Urssaf Franche-Comté et l’Amicale des Frontaliers pour améliorer l’accompagnement des travailleurs frontaliers en Suisse

La signature de cette convention s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation du service rendu aux travailleurs frontaliers en Suisse qui représentent plus de 70 000 usagers gérés par l’Urssaf Franche-Comté.



Pour rappel, l’Urssaf Franche-Comté est en charge, via un service dédié (CNTFS), du calcul et du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France.



Au-delà de favoriser la connaissance réciproque des organismes, Michel Rivière, Président de l’Amicale des Frontaliers et Anne Barralis, Directrice régionale de l’Urssaf Franche-Comté se sont engagés à développer et à promouvoir des actions d’informations auprès de leur public commun : les travailleurs frontaliers en Suisse.



Cette coopération permettra, entre autres, à l’Urssaf de communiquer, auprès des travailleurs frontaliers, au travers de la publication trimestrielle de l’association «La lettre de l’Amicale des Frontaliers». Seront proposés aux collaborateurs de l’Amicale des Frontaliers des actions de formation et d’information sur les missions de l’Urssaf, les dispositifs réglementaires ou encore les nouveaux services mis en place par l’Urssaf. L’Urssaf mettra également à disposition de l’association des données statistiques sur la population des travailleurs frontaliers en Suisse pour mieux comprendre ce public.



Un correspondant a été désigné dans chacune des structures afin de faciliter la communication entre les différents acteurs comme dans le cas de dossiers complexes. Ainsi, une meilleure connaissance réciproque et une fluidité des échanges pourra être garantie entre les équipes concernées.



Avec cette signature, l’Urssaf Franche-Comté et l'Amicale des Frontaliers renforcent ainsi leurs engagements auprès des travailleurs frontaliers en Suisse.



@photo / Anne Barralis et Michel Rivière.

_______________________

Le Service aux Travailleurs Frontaliers en Suisse (ex-CNTFS)

Créé en 2014 et rattaché à l’Urssaf, le Service est en charge du calcul et du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France et ayant opté pour l’assurance maladie en France.

Deux Services ont été créés : l’un à Annecy en charge des travailleurs frontaliers résidant en région Rhône-Alpes et l’autre en Franche-Comté, à Montbéliard, en charge des travailleurs frontaliers du reste de la France. L’Urssaf Franche-Comté gère 70 551 travailleurs frontaliers résidant majoritairement dans le Doubs, le Haut-Rhin, le Jura et sur le Territoire de Belfort.

Chiffres Franche-Comté 2021 : 3,6 Mds € collectés 169 929 cotisants 270 salariés.



_______________________

L’Amicale des Frontaliers

Il est à noter que pour toute assurance complémentaire à l’assurance maladie, l'Amicale met à disposition la Mutuelle La Frontalière, seule mutuelle gérée bénévolement par des frontaliers, avec tous les avantages y afférents.

C'est au Locle (Suisse) que 135 frontaliers de professions et qualifications différentes se sont réunis le 9 décembre 1962 et ont décidé à l'unanimité de fonder l'Amicale des Frontaliers pour défendre leur droit à la liberté du travail, lutter contre les difficultés croissantes que rencontraient les frontaliers.

En 1999, nous avons créé notre propre Mutuelle, gérée par des frontaliers pour les frontaliers.

En 2014, transformation de la Mutuelle en complémentaire santé.

www.amicale-frontaliers.org / www.mutuelle-lafrontaliere.fr