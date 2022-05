CB MOTOS ouvre à Amancey

Alors âgé d’à peine 15 ans, Célestin part en apprentissage mécanique à Besançon pour obtenir son CAP, Bac Pro puis direction Dijon chez Kawasaki-KTM pour son premier emploi. Ensuite, il partira travailler en Suisse à Neuchâtel chez Kawasaki puis à Fribourg où il deviendra chef d’atelier. Un beau parcours pour ce mécanicien qui lui a permis d’affirmer une solide expérience.



Après 10 ans de perfectionnement en mécanique, ce passionné a décidé de s’installer. Très attaché à Amancey, son village natal, c’est un rêve d’enfant qu’il réalise. « Ce garage m’a toujours tapé dans l’œil » précise Célestin. «J’en rêvais depuis tout petit. Quand j’ai eu l’occasion de l’acheter, je me suis lancé».



Au côté de son amie, Lorine, ils se lancent corps et âme dans les travaux de rénovation du garage. Du sol au plafond, ils feront eux-mêmes les travaux pendant un an et demi, une façon de soigner son petit chez-soi. Au-delà de l’atelier équipé de deux ponts et du matériel mécanique haut de gamme, ils ont à cœur de proposer une ambiance chaleureuse pour la clientèle. Look motard, déco industrielle, rien ne manque à l’aménagement.



« Aimer la moto et être mécanicien, c’est très différent. Moi ce que j’aime surtout c’est les réparer » précise Célestin qui avoue avoir un petit faible pour le réglage des moteurs.



Avec son enseigne CB MOTOS, Celestin propose la maintenance et la réparation pour les motos et quads de toutes les marques ainsi qu’un service de dépôt-vente d’occasion. La qualité de son travail devrait séduire les passionnés…

Sophie GARNIER



CB MOTOS

47 grande rue 25330 Amancey

07 72 31 52 61 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.



Facebook.com/cbmotos.25

Instagram : @cbmotos.25

www.cbmotos.com