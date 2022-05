Action de sensibilisation des motards aux risques routiers à Ornans, le 1er mai 2022

Si les motards ne représentent que 2 % des usagers de la route, ils sont souvent, du fait de leur vulnérabilité, très gravement blessés lors d’une simple chute sans rencontrer d’obstacles. Les conséquences peuvent également être plus dramatiques : cinq personnes ont été tuées en deux roues motorisés en 2021 dans le Doubs.



Au regard de ce constat, la Gendarmerie nationale organisait le 1er mai 2022 à Ornans une action de sécurité routière auprès des motocyclistes, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires, chargée des missions relatives aux deux-roues motorisés, et avec la participation de Francis Marotel, de l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC).



Cette action à vocation préventive est mise en place afin de permettre un dialogue avec les motocyclistes sur les risques spécifiques à la conduite d’un deux-roues motorisé et sur les prises de trajectoires sécurisées. Elle a consisté à contrôler des motocyclistes en circulation, à prodiguer des conseils sur les différents équipements à porter et enfin à sensibiliser sur les risques d’accidents et leurs conséquences.