Le taux de chômage en Bourgogne-Franche-Comté est à son plus bas niveau depuis 13 ans

Au quatrième trimestre 2021, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 6,2 % de la population active en Bourgogne-Franche-Comté (figure 1). Il est inférieur de 0,9 point à son niveau d’avant-crise (fin 2019) et est à son plus bas niveau depuis 2008.



Après deux trimestres de stabilité, il décroît de 0,6 point entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, au même rythme qu’au niveau national. Le taux de chômage est de nouveau en recul comme avant le début de la crise sanitaire. Le marché du travail bénéficie en 2021 de la reprise progressive de l’activité économique dans la région. Il sort ainsi du contexte de la crise sanitaire qui avait conduit à un recul en « trompe-l’œil » du chômage fin 2020.



Source insee.fr