Le plus grand dinosaure à avoir foulé notre terre, le Seismosaurus, arrive au Dino-Zoo

Le nom de cet herbivore exceptionnel signifie «celui qui fait trembler la terre».



Niché sur les montagnes du Jura, Dino-Zoo n’a eu de cesse d’évoluer pour devenir une référence des parcs à thème avec plus de 120.000 visiteurs chaque année. Aujourd’hui, Dino-Zoo s’agrandit avec un nouveau parcours de 200 mètres jalonné de 10 nouvelles sculptures ultraréalistes de dinosaures qui rejoignent ainsi les 80 reproductions déjà présentes dans le parc.

Tous les regards seront tournés vers le Seismosaurus, un reptile inédit et sensationnel de 50 mètres de long, soit la plus grande réplique de dinosaure en France. Un spécimen XXL qui aura nécessité 5 semi-remorques et 2 grues pour son installation sur les hauteurs du parc. Vivant à la période du jurassique supérieur, le Seismosaurus fait partie des plus grands animaux terrestres de tous les temps. Il pouvait peser jusqu’à 30 tonnes. De quoi faire frémir et ravir, petits et grands !