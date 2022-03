Macopharma s’installe sur la technopole Temis Santé à Besançon

Au sein du tout nouveau bâtiment « Bio Innovation », l’entreprise pourra profiter de laboratoires partagés et collaborer avec des chercheurs, industriels, et les équipes de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté.

Créé dans les Hauts-de-France en 1977, Macopharma est aujourd’hui un leader mondial de la filière du sang.

Le fabricant de dispositifs médicaux a officialisé son installation au sein du bâtiment Bio Innovation, sur la technopole Temis Santé, à Besançon, ce vendredi 25 mars 2022 en inaugurant son laboratoire de recherche.

Bio Innovation : Un tout nouvel écosystème dédié à la filière sang

Ecosystème scientifique et technologique de plus de 1 200 hectares, Temis Santé est axé sur le développement des biothérapies, de dispositifs médicaux et sur la valorisation des produits sanguins.

Inauguré cette année, Bio Innovation est un bâtiment flambant neuf destiné à regrouper les acteurs majeurs de la filière sang, dont le Centre Hospitalier Universitaire régional, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l’école d’ingénieur ISIFC et des sociétés privées du domaine.

Laboratoires, salles de projets, espaces de coworking, show-room ou encore espaces de colloques : cette nouvelle plateforme d’innovation ouverte propose tout type d’équipements permettant collaboration et transversalité. Le tout sur une superficie de quelque 4 000 m², répartis sur 4 étages.

L’opportunité de travailler en direct des acteurs locaux incontournables

La vocation de ce lieu est de favoriser les échanges entre étudiants, chercheurs, ingénieurs, industriels et praticiens, pour faciliter le déploiement et la valorisation de leurs travaux, développer des projets collaboratifs, et accélérer les activités de transfert-innovation.

<< Nous comptons bénéficier de la proximité avec tous les habitants de Bio Innovation pour collaborer de manière directe, et ainsi accélérer nos capacités de recherche et d’innovation. Avoir l’EFS Bourgogne-Franche-Comté comme voisin nous permet déjà d’optimiser nos essais cliniques », se réjouit Caroline Hernu, directrice générale de Macopharma >>.

A propos de Macopharma :

Créée en 1977, Macopharma est un acteur majeur dans l’industrie des dispositifs médicaux pour la transfusion sanguine et la biothérapie, dont le siège est situé à Tourcoing, dans le Nord (59). Son développement a toujours été porté par des innovations importantes. Elles sont le fruit d’investissements conséquents réalisés en recherche et développement, et de collaborations développées avec ses clients et partenaires : centres de transfusion, laboratoires de recherche, hôpitaux… Pour toutes ces activités, Macopharma propose une gamme de produits et services qui répondent à chaque étape des process. Avec quelque 1 945 collaborateurs, 3 usines (en France, Pologne et Tunisie) ainsi qu’une présence dans près de 100 pays à travers le monde, Macopharma a pour vocation d’apporter des solutions innovantes et des produits de qualité qui optimisent et sécurisent les pratiques thérapeutiques.