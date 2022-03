En Terre Animale, une nouvelle émission pour les amoureux des animaux sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Présentée par Franck Menestret et sa chienne Muffin, cette émission diffusée à partir du samedi 19 mars 2022, fait la part belle à tous les animaux de notre région.



Qu'il s'agisse d'animaux de compagnie, d'élevage ou encore de la faune sauvage, ce programme plonge au cœur du monde animalier.











Originaire d'un petit village de Haute-Saône, Franck Menestret a grandi au cœur de la campagne et de ses occupants, toujours au contact de nos amis à plumes et à poils. Particulièrement attaché aux chevaux et aux chiens, il ne conçoit pas la vie sans animal à ses côtés.



De 2000 à 2004, Franck Menestret avait déjà mené un programme TV avec Rustine sa chienne golden retriever de "l'époque".

L’animal "présentait" chaque soir une météo originale pour l'édition de France 3 Berry à Châteauroux.

A chaque épisode, de nouvelles rencontres !

Le premier numéro d'En Terre Animale nous emmènera du côté de la Vallée de la Loue, à la rencontre notamment de Rémi et Pauline, exploitants de la Bergerie de la Combe à l'Ours.



Franck et Muffin passeront également par le musée à Nancray, pour découvrir le travail des chiens du Groupe d’Investigations Cynophiles de la Gendarmerie.

La séquence "Conseil du Pro" sera présenté par Gilles Moyne, fondateur du centre Athenas, qui œuvre pour la préservation de la faune sauvage. Nous apprendrons comment réagir si l'on percute un animal avec son véhicule. "Le jour d'après" revient sur une belle histoire, avec des propriétaires d'animaux accidentés, abandonnés, sauvés de l’abattoir, torturés…



Ces propriétaires nous racontent l’histoire de leurs animaux, et décrivent la belle vie qui est la leur maintenant. C'est Manon, 17 ans, et sa vache Maianon, désormais apprivoisée et qui a noué avec la jeune fille une complicité incroyable !

"En Terre Animale" est une émission de 26 minutes. Elle sera diffusée le samedi à 11h30 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté à partir du 19 mars.

Les 5 premiers épisodes seront visibles en replay sur bfc.france3.fr et France.tv