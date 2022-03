COLLECTE AU PROFIT DES UKRAINIENS à Valdahon

La ville de Valdahon solidaire du peuple Ukrainien se mobilise et met en place une grande collecte de produits de 1 ère nécessité en lien avec une association humanitaire chargée du tri et du convoi au plus près des réfugiés...

Les élus de la ville font donc appel à la générosité de chacun. Des permanences sont organisées dès ce samedi 5 mars de 14h à 18h30 dans les anciens locaux du Lidl (grande rue).



Les permanences auront lieu les :

Mardi de 16h à 18h30

Mercredi de 14h à 18h30

Vendredi de 16h à 18h30

Samedi de 14h à 18h30

Pour répondre à des besoins spécifiques, les réfugiés ukrainiens ont besoin :

- De produit médical : couverture de survie, biseptine, alcool modifié, compresses, biafine, sparadrap, thermomètre, doliprane 1000, bandes adhésives, bande de gaze, gants jetables, lingettes, gel hydroalcoolique, pommade antiseptique, épingles, ciseaux, couvertures

- Des produits d’hygiène : savons, lessive, serviettes hygiéniques, couches bébés, shampoing, papier toilette, solalin, eau de cologne

- De l’alimentation : des conserves en priorité, des soupes en sachet, du sucre, café et huile, lait en poudre pour bébé

- Des vêtements pour les enfants et des chaussures en bon état

- De jouet éducatif ou bois de type lego, construction et des peluches

- De couverture, lit pliant, matelas 90 et sac de couchage.