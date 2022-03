Lait de pays, un nouveau produit régional sur le marché

L’histoire du lait de pays franc-comtois commence par le constat d’un paradoxe en Franche-Comté, des éleveurs sont obligés de jeter le lait de leur exploitation, alors que les points de vente doivent s’approvisionner dans d’autres régions, voir d’autres pays Impossible à admettre dans une région où le lait est symbole de l’identité régionale, avec la filière Comté !



Soutenue par la Région, la Chambre d’Agriculture, Vitagora et les distributeurs locaux, la société Agrodoubs, située à Flagey, au coeur de la région Franche-Comté et village natal du peintre Gustave Courbet, s’est équipée de la technologie UHT, la seule dans un rayon de 300 km, et s’est engagée à produire un lait en circuit court.



Ce lait est soigneusement collecté dans des fermes franc-comtoises, engagées dans une démarche de production responsable Le lait est issu des vaches de la région, majoritairement de race Montbéliarde, nourries sans OGM et élevées plus de 180 jours par an en pâturages.

Il rémunère au juste prix les agriculteurs de la région, engagés sur la charte « Grand Pâturage », à hauteur de 42,8 centimes le litre de lait Cette rémunération juste permet aussi aux consommateurs d’accéder à un produit de qualité à un prix abordable (prix conseillé 0,99 qu’ils pourront retrouver dans un premier temps, dans les supermarchés de la région, dès le mois de mars 2022.



Les briques sont recyclables et conditionnées à l’aide de film recyclé et recyclable, un nouveau modèle vertueux en région.





UN LAIT LOCAL FRANC-COMTOIS



- Le lait est issu de vaches élevées dans les champs de Haute-Saône dans un rayon de 30 km autour de Charcenne.

Grâce à cette proximité avec les éleveurs, le circuit-court est favorisé. Ce dernier offre de nombreux avantages environnementaux et sociaux.



- Le lait est stérilisé UHT et issu majoritairement de vaches de race Montbéliardes, ce qui rend le lait riche en protéines naturelles et bénéfiques pour notre santé. Il est d’ailleurs classé A au Nutricscore. Grâce à la Charte Grand Pâturage, à laquelle les éleveurs adhèrent, les vaches sont nourries sans OGM (<0,9%).



- Le lait rémunère au juste prix les producteurs locaux (42,8 centimes le litre). Les distributeurs partenaires sont solidaires de la juste rémunération des éleveurs et s’engagent donc à ne pas négocier la part de rémunération qui revient aux éleveurs.

laitdepaysfranccomtois.fr