Accueil des ressortissants ukrainiens dans le Doubs

Il a leur demandé d'organiser la coordination et le recensement, dans chaque département, des possibilités d'aides à ces personnes déplacées, notamment en matière d'hébergement, en lien étroit avec l’ensemble des maires, des élus et des acteurs concernés.



Aussi, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, a adressé mardi 1er mars 2022 à l’ensemble des maires le courrier cosigné par l’ensemble des ministres chargés de ce volet de la gestion du conflit en Ukraine et a mis à leur disposition :



• Un numéro de téléphone spécifique : 03.81.25.12.10 ;

• Une adresse électronique dédiée (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ) pour répondre à leurs questions.



Cette adresse est également ouverte à l’ensemble des maires pour communiquer les solutions d’hébergement ou d’accueil dont ils ont connaissance au sein de leurs communes.



Afin de garantir que l’élan de solidarité qui s’exprime dans le département produise des résultats concrets au service des ressortissants ukrainiens que le Doubs pourrait être amené à accueillir, il est indispensable que toutes les initiatives locales (associations, collectifs, particuliers, etc.) soient portées à la connaissance des maires et ce, afin que ces derniers puissent en assurer la remontée à travers l’adresse courriel mis à leur disposition par la préfecture.



Dans cette logique, le préfet du Doubs a convié ce vendredi 4 mars 2022 les parlementaires, la présidente du Conseil départemental et les maires des communes chefs-lieux des trois arrondissements du département afin d’échanger sur la situation.

Par ailleurs, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a activé le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) qui permet aux collectivités, quelle que soit leur taille, d’apporter une contribution financière qui est ensuite mutualisée au sein d’un fonds géré par les équipes spécialisées du centre de crise et de soutien du ministère, pour financer des opérations humanitaires d’urgence pour répondre aux besoins des victimes du conflit. Des consignes complémentaires seront mises en ligne sur le site Internet des services de l’État dans le Doubs en fonction de l’évolution de la situation.



Une cellule d’accueil sera également mise en place par la préfecture et la municipalité de Besançon.



Il est enfin rappelé les ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport biométrique bénéficient d’une dispense de visa et sont donc en situation régulière jusqu’à 90 jours après leur entrée dans l’espace Schengen.



Sous réserve des considérations d’ordre public, il leur sera accordé des prolongations de droit au séjour en France. Pour ce faire, une demande est à adresser par courriel via l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.