L'entreprise KNAUF à Pontarlier va créer 20 postes en CDI

Une nouvelle dynamique impulsée au sein de l’usine KNAUF (Armstrong), suite aux derniers investissements pour accroître les volumes et élargir les gammes produites, explique aujourd’hui la mise en place d’une 5 ème équipe de 20 collaborateurs sur la ligne de dalles de plafonds. Elle sera opérationnelle à partir d’avril prochain et portera l’effectif du site de Pontarlier à quasiment 200 collaborateurs...

D’ici fin 2022, le groupe aura investi 13 millions d’euros (8 en 2021 et 5 en 2022) pour optimiser les process des trois sites industriels français. À Pontarlier, dédié à la fabrication de plafonds en fibre minérale, ainsi qu’à Dreux (28) et Valenciennes (59) pour les ossatures.



« La problématique du recrutement que rencontre le secteur du bâtiment est d’autant plus perceptible à Pontarlier de par sa proximité avec la Suisse où les salaires sont logiquement plus élevés. Notre valeur ajoutée est la qualité de vie au travail. Nous proposons par exemple aux collaborateurs une flexibilité grâce au fonctionnement en 5x8 qui permet d’avoir 4 jours de repos après 6 jours de travail.

La mise en place du télétravail pour les postes administratifs est aussi un critère clé. Nous sommes dans la bienveillance et à l’écoute des collaborateurs car c’est en équipe que nous réussirons à aller loin. », souligne Laurent CALLARD, directeur du site à Pontarlier.

L’évolution de carrière, une force au sein de l’usine

Les collaborateurs sont formés à leur arrivée et tout au long de leur carrière. Des savoir-faire transmis entre collaborateurs, témoignant de la confiance accordée par KNAUF CEILING SOLUTIONS. Les nouveaux talents vont prendre leurs marques en s’appuyant sur les compétences de leur binôme. Au fil des mois, ils deviendront autonomes et monteront en puissance sur les différents postes.

Le site industriel au fil des décennies

L’usine pontissalienne a ouvert ses portes en 1933. Une implantation dans le Haut-Doubs pour être proche des bois jurassiens qui, à l’origine, entraient dans la composition des dalles de plafonds. En près de 90 ans, le site a grandi et s’est modernisé, à l’image des 20 millions d’euros investis en 2016, mais sa philosophie est toujours restée la même : produire des dalles acoustiques en maîtrisant en interne toute la chaîne (département R&D, acheminement des matières premières, atelier chaîne humide, atelier finition et expédition des produits).

Un process complexe et complet marqueur de différenciation pour KNAUF CEILING SOLUTIONS. En 2022, un nouveau magasin logistique et un nouveau process de recyclage verront le jour.

« Concrètement dans l’hexagone, près d’un plafond sur deux posé a été et sera fabriqué à Pontarlier. C’est une fierté pour les collaborateurs car cela signifie qu’ils fabriquent des solutions de qualité, reconnues dans le monde du bâtiment et de l’architecture. » , souligne Pierre-Ludovic HAZELART, Responsable Ressources Humaines multi-sites.

Le site fabrique aujourd’hui des milliers de mètres carrés de dalles minérales pour la France et d’autres marchés tels que l’Angleterre, le Benelux, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Certaines gammes sont également exportées au Moyen-Orient et en Australie. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2021, en croissance sur 2022.





Pour découvrir les produits : www.knaufceilingsolutions.com