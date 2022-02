Quentin Fillon Maillet, une légende !

Personne ne sera passé à côté de ce moment historique, et pour le sport français et pour le Haut-Jura, le biathlète Quentin Fillon Maillet, sacré champion olympique et désormais titulaire de 5 médailles dont deux en or, une fierté pour sa nation mais surtout pour les habitants du Haut-Jura.

Quentin Fillon Maillet, né à Champagnole en 1992, a grandi sur des skis, qu’il chausse dès l’âge de quatre ans. Mais c’est à l’adolescence que Quentin découvre et se passionne pour le biathlon, un sport mêlant ski nordique et tir à la carabine. Soutenu par ses parents et toute une équipe de passionnés au sein du Ski club du Grandvaux, il se fait vite une place de choix dans les compétitions nationales et internationales. Présent en coupe du monde dès la saison 2013-2014, Quentin comptabilise environ 70 podiums, dont 40 en individuel. Il termine ses trois dernières saisons de coupe du monde à la troisième place du classement général. Reparti bredouille des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, Quentin Fillon Maillet prend sa revanche cet hiver à Beijing avec cinq médailles et une 4ème place.

Dès sa première médaille aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, l’euphorie a gagné la commune de Saint-Laurent en Grandvaux et ses habitants réunis à cette occasion dans le gymnase communal pour une projection de la course sur écran géant. À l’initiative de cet événement, Daniel Arnaud président du Ski club du Grandvaux et premier sponsor de Quentin Fillon Maillet à ses débuts avec l’entreprise de lunette Oxibis. Plusieurs partenaires locaux, institutionnels et privés ont mis la main à la poche pour célébrer et vivre ensemble la victoire de l’enfant du pays.

Un événement d’ampleur nationale qui aura attiré le feu des projecteurs des plus grands médias français sur cette petite commune... À une médaille de réussir le grand chelem des Jeux Olympiques 2022 Quentin Fillon Maillet peut se féliciter d’offrir 5 médailles olympiques au ski jurassien ainsi qu’une 4ème place à la mass start, un moment de bonheur et de fierté historique pour le plateau du Grandvaux.

Les banderoles « Allez Quentin ! » affichez dans toute la région ont désormais fait place à de nouvelles banderoles badgées d’un « Merci Quentin ! » fièrement arboré sur les façades des maisons du Grandvaux !. Une aubaine pour la région qui, en pleine saison d’hiver attire touristes et locaux à s’adonner au ski nordique dans les nombreux domaines skiables dont dispose la région.

Ce lundi 21 février 2022 tout le Grandvaux était une fois de plus réuni pour fêter le retour de son Champion à Saint-Laurent. Arrivé à l’aéroport de Genève aux alentours de 19h, Quentin Fillon Maillet était attendu par un bus de supporter avant d’être raccompagné à Saint-Laurent pour défiler sur un camion dans le village. Du jamais vu pour cette petite commune.

L’histoire de Quentin Fillon Maillet ne s’arrêtera probablement pas là puisque les Jeux Olympiques vont prochainement faire place à la coupe du monde, ou notre champion part avec de nombreux points d’avance.

Gauthier Ferrux à Saint-Laurent en Grandvaux