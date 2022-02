Carnet rose à la Citadelle de Besançon

Le Propithèque couronné (Propithecus coronatus) est une espèce classée « en danger » sur la Liste Rouge de l’UICN (Union Internationale pour la conservation de la Nature). Actuellement, la population dans la nature est estimée à seulement quelques milliers d’individus. Seuls 7 parcs zoologiques au monde (6 européens et 1 malgache) accueillent cette espèce, représentant fin 2021 une population de 16 individus composés de 6 femelles et 10 mâles. Le parc zoologique de Mulhouse et le Muséum de la Citadelle de Besançon accueillent les deux seuls couples reproducteurs en Europe.

Aujourd’hui, le Muséum présente une famille composée d’Eridan, le mâle âgé de 25 ans ; Raozy, la femelle âgée de 8 ans ; la petite Tahiry âgée de 2 ans et le dernier jeune, un mâle, âgé de 2 mois.

Cette nouvelle naissance représente un grand espoir pour la pérennité de la population en parcs zoologiques.

La gestation a été suivie de près par l’équipe du Parc zoologique. De jour comme de nuit, des visionnages ont été réalisés à distance en prévision de la mise-bas. Une fois le jeune né, une observation en continu s’est poursuivie pendant plusieurs jours afin de s’assurer de la bonne santé du jeune et des bons soins prodigués par la mère.

Le suivi de cette gestation (5 mois et demi) a été facilité grâce à l’entrainement médical pratiqué tout au long de l’année par nos équipes animalières. Cette technique permet aux animaux de recevoir de manière volontaire les soins vétérinaires, dans une totale coopération et sans stress. Cela permet ainsi de réaliser des échographies et d’observer de plus près les individus sans manipulation. Cette méthode se révèle être d’un confort inégalable à la fois pour l’animal mais aussi pour le soigneur et le vétérinaire.

Le travail méticuleux des soigneurs dans leurs tâches quotidiennes pour les soins apportés à ces animaux (observations, nourriture, enrichissements alimentaire ou de l’environnement) contribue à leur bien-être et favorise ainsi les naissances.

Ce jeune reste très fragile et fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de nos équipes animalières. Il sera visible en extérieur que si les conditions météorologiques le permettent.

Reconnu à l’échelle internationale pour son implication et son savoir-faire en matière de préservation et de reproduction des espèces menacées, le Muséum de Besançon s’est engagé depuis de nombreuses années dans la conservation ex-situ (« hors de la nature ») des lémuriens acquérant une solide réputation en la matière. Il présente à ce jour quatre espèces de ces primates endémiques de Madagascar, toutes menacées d’extinction : le Propithèque couronné, le Grand hapalémur, le Vari à ceinture blanche et le Lémur couronné.

Depuis 2011, la Citadelle soutient financièrement l’association malgache « Sifaka conservation » qui oeuvre à la préservation du Propithèque couronné. En 2021, le Muséum a contribué à hauteur de 1500 €.

L’association oeuvre en faveur du développement durable permettant la protection des forêts, assurant le soutien à l’économie locale, et sensibilisant les populations sur les menaces qui pèsent sur cette espèce.