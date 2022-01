Le duo toulousain et malgache, demi-finaliste de The Voice 2020, constitué d'un frère, Nathan, et d'une soeur, Ludy, dévoile le titre "Seule" évoquant la douleur de la distance, et la puissance de la fraternité. Ce titre témoigne de l'intensité vocale du duo, et de l'amour fraternel inconditionnel.