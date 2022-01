Originaire de Biarritz, Balpores est un DJ Producteur EDM (Electronic Dance Music). Depuis 20 ans, il parcourt les scènes de France exhibant sa légendaire veste blanche à pois rouges. Avec plus de 2 000 live à son compteur, l’infatigable DJ est reconnu pour ses Sets énergiques aux influences Electro-pop, Rock, Hip-hop, Trap. Onze ans après la sortie de son premier album « Le plus beau jour de ma vie n’est pas encore arrivé », vendu à 7 000 exemplaires, l’insaisissable DJ, nous présente « Eklektik », un nouvel opus explosif composé de 4 titres aux sonorités Electro-Dance et riche de langues aussi diverses que l’espagnol, l’anglais et le basque.