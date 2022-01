Le festival Rolling Saône annonce sa programmation

Du 26 au 28 mai 2022, la musique sonnera de nouveau sous la Halle Sauzay à Gray. Après deux ans de silence et d’incertitudes, le festival Rolling Saône est de retour, plus motivé que jamais !...

Pour la grande famille des bénévoles, l’impatience était palpable. Accueil, restauration, buvette, montage des scènes, sécurité, camping : chacun à son poste, plus motivés que jamais ! Avec une grande nouveauté cette année pour encore plus de services au public : le paiement en cashless qui remplace les anciens jetons.

Côté programmation, l’édition 2022 sera à n’en pas douter un grand cru : 17 artistes et groupes, dont 10 têtes d’affiche exceptionnelles. Chanson française, pop-rock, hip-hop, électro, métal : fidèle à son ADN, à Rolling Saône les styles se croisent et se mélangent !

Dès le premier soir, la grande scène accueillera 3 artistes majeurs de la scène française qui représentent parfaitement cet ADN. Jérémy Frerot défendra son deuxième album, qu’il compte bien « vivre à fond en live » : ça promet ! Ensuite, ce sera au tour de Christophe Maé de retourner la Halle Sauzay. Faut-il encore le présenter, lui qu’on attendait à Gray depuis si longtemps ? Une première soirée qu’on clôturera furieusement avec les métalleux de No One Is Innocent.

Vous avez dit « éclectisme » ?

Pour le deuxième jour, on commence avec un retour qui fait déjà du bruit : celui de Kyo. Le groupe, qui mine de rien parcourt le chemin depuis 20 ans, revient pour un 6e album et toujours autant d’énergie. En parlant d’énergie, on continue avec l’explosive Suzane. Chanson française ? Electro ? Peu importe… Seule en scène, on lance le pari : Suzane va faire exploser la halle Sauzay ! Pour finir ce vendredi, place au hip-hop avec Hatik, le phénomène rap du moment. Alors, Kyo + Suzane + Hatik : vous validez ?

Samedi, c’est un régional de l’étape qui ouvrira le bal. Lilian Renaud sera de retour à Rolling Saône pour notre plus grand plaisir. Sensible et proche de son public, Lilian est chez lui à Gray ! Des millions d’albums vendus, des récompenses par dizaines, un succès immense sur scène comme au cinéma : Louane sera elle aussi sur la grande scène ! On enchainera avec les phénoménaux 47TER, à la frontière de la pop et du rap avant de clôturer, comme il est de coutume désormais, dans une ambiance electro teintée de rock, folk et pop.Là encore, on naviguera entre les étiquettes avec le duo français Ofenbach !

Du 26 au 28 mai 2022, à Rolling Saône, on va revivre… enfin !

Tarifs

En prévente : 55 € le pass 3 jours (frais de location en sus)

28 € le pass journée (frais de location en sus)

Sur place : 65 € pass 3 jours (frais de location en sus)

38 € le pass journée (frais de location en sus)

Gratuit pour les enfants de - de 10 ans (dans la limite des places disponibles)

(il n’est pas nécessaire d’acheter un billet pour eux, un ticket leur sera remis aux contrôles d’accès, sur place. Une pièce d’identité sera demandée.)

Billetterie

Réservez vos places depuis notre site internet :

www.rolling-saone.com

Accès au site

Halle Sauzay Avenue Carnot - 70100 Gray

Ouverture du site à 16h30 - Fermeture à 2h chaque soir

Parking gratuit à proximité de la Halle, 1200 places.

Animaux non autorisés

Appareils photos reflex, trépiers, monopodes et perches à selfies interdits sur le site. Seuls les appareils compacts sont autorisés. Vidéos non autorisées. Boissons non autorisées à l’entrée du festival, à l’exception des bouteilles d’eau sans bouchon.

Camelback interdit sur le site.

Parapluie interdit sur le site.

TOUTE SORTIE DU FESTIVAL EST DÉFINITIVE.

Transports

En bus

Gare routière, avenue Carnot à côté de la Halle

Renseignements auprès des compagnies

Transco, Lignes Saônoises ou Monts Jura

En voiture

A31 : sortie Dijon N°4 puis D70, ou sortie Langres N°6 puis D67

A36 : sortie Besançon N°3 puis D67

A39 : sortie Dole N°6 puis D475