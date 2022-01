Vers le plein emploi dans le Haut-Doubs

Au quatrième trimestre 2021, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 106 650.

Ce nombre baisse de 6,0 % sur le trimestre (soit - 6 830 personnes) et de 13,2% sur un an.

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 6,2 % ce trimestre (- 13,2 % sur un an).

En catégories A,B,C, la moyenne est de 209 180 demandeurs d'emploi.

Ce nombre baisse de 3,1% sur le trimestre (soit - 6770 personnes) et de 5,1% sur un an.

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 3,8% ce trimestre (- 6 % sur un an).