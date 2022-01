L'hôpital d'Ornans labellisé "Hôpital de proximité"

Le Ségur de la Santé, qui amplifie l’ambition de fédérer les acteurs de santé des territoires autour de projets communs, décloisonnés au plus près des besoins de la population, propose de faire des hôpitaux de proximité des "laboratoires en matière de coopération territoriale".

En Bourgogne-Franche-Comté, cette mesure-clé a franchi une étape déterminante. Un arrêté fixant une première liste régionale des établissements concernés a été signé le 21 décembre dernier, à l’issue d’une procédure ouverte par un appel à candidatures publié en juin 2021.

25 établissements sont labellisés sur l’ensemble du territoire régional.



Un premier niveau de gradation des soins



Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, proposent des consultations de différentes spécialités, disposent de plateaux techniques de télésanté, d’imagerie et de biologie médicale, ou d’un accès vers ces équipements.



Certains intègrent également un service d’urgence, d’activités prénatales et post-natales, de soins de suite et de réadaptation, des équipes mobiles, ainsi qu’une offre de services médico-sociaux. Ils assurent un premier niveau de gradation des soins hospitaliers et participent, le cas échéant, à la bonne orientation des patients, vers d’autres établissements ou structures adaptées à leurs besoins.



Financement sécurisé



Les nouvelles missions des hôpitaux de proximité, ainsi que leur fonctionnement au quotidien, sont confortés par un financement sécurisé : d’une part, leur activité de médecine bénéficie d’une garantie pluriannuelle de financement, d’autre part, leurs projets renforçant l’accès aux soins seront accompagnés par une dotation de responsabilité territoriale.



Ces hôpitaux de proximité participent à créer, dans tous les territoires, un collectif de soins au service des patients, en lien étroit avec les professionnels de ville, au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), dont le maillage ne cesse de progresser dans la région.