Achèvement du contournement de Besançon, la déclaration d’utilité publique vient d'être signée par le préfet

11 ans après la mise en service de la voie des Mercureaux, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs a signé ce mercredi 30 novembre 2022 l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN57 afin d’achever le contournement de Besançon entre les boulevards bisontins et la commune de Beurre.

















____________

ARCHIVE

Contournement de Besançon, le bout des tunnels le mardi 12 juillet 2011.

Le chantier de la Voie des Mercureaux entre dans la toute dernière ligne droite avec la mise en service le mardi 12 juillet 2011 en milieu de matinée.



