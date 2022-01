La Percée du Vin Jaune est reportée au 2 et 3 avril 2022

Rendez-vous annuel du vignoble du Jura, La Percée du Vin Jaune réunit traditionnellement vignerons, maisons de négoce, et tous les amoureux du jura et de ses vins pour un grand weekend de dégustations et de rencontres est reportée au 2 et 3 avril 2022.



Le mot de l'organisation au 4 janvier 2022 :



"Comme vous le savez, la nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement notre planète a pris une nouvelle ampleur avec l’arrivée de l’hiver et notre beau territoire du Jura n’est pas épargné.

Les derniers éléments connus ainsi que nos échanges avec les autorités concernées nous ont permis de prendre une décision éclairée et responsable.

Nous ne sommes plus aujourd’hui en mesure d’offrir des conditions favorables de santé et de sécurité à nos visiteurs et exposants.

C’est donc avec le cœur lourd que nous vous informons que l’événement La Percée du Vin Jaune 2022 initialement prévu les 5 & 6 février à Cramans (39) est reportée.

Nous sommes conscients de l’impact de cette décision sur les agendas et les activités de chacun d’entre vous mais notre priorité est et restera toujours celle de la santé de chacun.

Cette situation ressemble malheureusement à l’annulation de l’année dernière. Cela n’est pas entendable pour les vignerons du Jura pour lesquels le contact avec vous est primordiale. C’est pourquoi La Percée du Vin Jaune est reprogrammée au 2 et 3 avril 2022".

_____________________

Archive fin décembre 2021 :