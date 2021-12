-33,4°C le matin

Si le village de Mouthe tient son surnom de "petite Sibérie française" au regard des températures nationales les plus basses jamais relevées par Météo France, il pourrait être détrôné par sa voisine jurassienne de Mignovillard.

En effet la Combe Noire, à proximité tout juste de la frontière entre le Jura et Doubs, et plus précisément entre le site nordique de la Bourre et le col du Lancier, a vu sa température descendre le mercredi 22 décembre dernier sous les -33,4°C à 5H09.

Ce record de froid serait passé sous les radars de Météo France si une sonde implantée sur ce site par Local Sat, un groupe de recherches météorologiques de Suisse, n'y avait relevé des températures encore plus basses. Ce phénomène météorologique s'explique par la configuration exceptionnelle de cette combe d'altitude, aux allures de cercle polaire, qui y génère un froid sec stagnant pendant une longue durée.

Ces relevés sont suivis de près par Ilyes Ghouil, jeune passionné et gérant du site "meteofranccomtoise.fr", qui y trouve un cas d'école pas si rare pour la région.

D'après ses analyses, la présence de fortes pentes sur les parois de la Combe, l’absence de végétation, le sol enneigé et un ciel parfaitement dégagé, permettent au froid de s’accumuler et de ne pas s’évacuer.

Le fait de se revendiquer comme l'endroit le plus froid de France, au-delà de l'intérêt touristique, ne doit pas occulter que cette zone est protégée et qu'une trop grande affluence pourrait nuire à sa biodiversité.

La Combe Noire détrônera-t-elle Mouthe au titre de petite Sibérie française ?

Anthony Jeannin



