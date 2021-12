La nouvelle usine ITW Rivex à Ornans prend forme

Le géant américain ITW, présent dans 52 pays avec ses 43 000 employés, a racheté la société Rivex il y a quelques années déjà. ITW Rivex a souhaité investir dans de nouveaux bâtiments pour son usine ornanaise qui compte 120 personnes. Mieux adaptée au milieu industriel, cette construction moderne verra le jour à l’emplacement de l’ancienne déchetterie d’Ornans, à proximité du Groupe Guillin.

« Le site actuel est vétuste, coincé entre la Loue et le quartier Lonège, nous arrivions au bout des possibilités d’aménagement » précise Sébastien Lorillard Président de la société. « Les collectivités locales nous ont particulièrement bien soutenu pour trouver ce terrain à Ornans et il y avait une réelle volonté de la part du groupe ITW Rivex d’avoir un impact social là où les entreprises sont implantées. Conserver un ancrage à Ornans faisait donc partir des priorités ».



Un savoir-faire historique

Il y a 160 ans, ce site de production industrielle au bord de la Loue abritait une clouterie. Si le marché du clou s’est effondré avec le temps, l’entreprise parisienne Rivex a repris l’usine en 1957 pour y fabriquer des rivets et des vis. Aujourd’hui l’entreprise ITW Rivex est un fabricant de fixation et d’assemblage métallique pour le marché de l’automobile : vis, boulons, écrous, goujons, autant de pièces que l’on retrouve dans l’équipement d’une voiture. Le process commun est la frappe à froid, véritable savoir-faire de la société, qui consiste à partir d’un fil en bobine à obtenir des pièces par déformation du métal. « Notre métier ne s’apprend pas à l’école, les salariés en place sont donc la force de notre savoir-faire » souligne le responsable.



Ces travaux d’envergure permettront la construction d’une usine de 12 100 m2 et des bureaux administratifs pour 1 100 m2 pour un montant de 25M€. Le premier objectif de cette usine est qu’elle s’intègre le mieux possible dans son environnement en limitant au maximum sa consommation énergétique. La toiture sera recouverte en totalité de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de produire 1 GWH par an, soit 15 % de la consommation de l’usine. Un système de chauffage par pompe à chaleur sera installé pour répondre aux prochains cahiers des charges du milieu industriel dans cet imposant bâtiment bois-béton qui se veut dans l’air du temps.



L’usine sera également plus fonctionnelle pour le personnel. Une réflexion a été menée au sein même des équipes techniques pour améliorer l’organisation de la production suivant les grandes entreprises industrielles de demain. L’aménagement industriel en ligne permettra de ne pas rompre la chaîne industrielle tout en minimisant la gestuelle des salariés favorisant ainsi le confort et la sécurité du personnel. Le zéro accident est une priorité pour la société. « En somme, tout a été réfléchi pour que d’un point de vue extérieur l’usine réduise au maximum son emprunte environnementale et que d’un point de vue intérieur, elle améliore le confort des salariés », nous confirme Sébastien Lorillard.



Le projet s’accompagne également d’une stratégie à long terme de croissance qui dépendra bien sûr du retour à la normale du marché de l’automobile.



Pour ne pas rompre la production, l’usine déménagera petit à petit. Après deux années de construction, il faudra donc compter une année supplémentaire pour le transfert des ateliers. La ville d’Ornans, qui a racheté les bâtiments de l’ancienne usine emblématique, prévoit leur démolition. De nouveaux projets verront ainsi le jour.



(Photo Villages FM - 16/12/2021)

Sophie GARNIER