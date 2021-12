« Un atelier à soi », nouvelle exposition au Musée Courbet d’Ornans jusqu’au 27 mars 2022

L’exposition s’enracine dans un projet plus global concernant la future réouverture de l’atelier de Courbet, construit en 1860 à Ornans et en rénovation depuis les années 2019/2020.

À travers de nombreuses œuvres, dont une soixantaine de prêts – sculptures, tableaux, photographies, dessins, … - découvrez l’atelier d’artistes, lieu de singularité.



Entre réflexion et création, ces lieux se veulent plus riches encore pour les artistes du XIXè siècle.

Véritables espaces de sociabilité et d’échange, de formation artistique ou de transmission, ils témoignent de la modernisation de l’artiste et de son environnement de travail, tout autant en ville qu’en campagne.

Percevez l’évolution des ateliers d’artistes, dont ceux de Gustave Courbet à Paris et à Ornans, par des œuvres diverses et photographies d’époque.

Conjointement à cette exposition des visites guidées seront proposées au sein de l’atelier de Courbet, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Comme le précise le directeur du Musée Benjamin Foudral, il souhaite à ce que l’exposition « explore l’évolution des ateliers d’artistes et de l’atelier de Courbet […], la spécificité, la singularité de cet atelier de maturité ».



Exposition temporaire du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022.

Musée ouvert le lundi de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermeture le mardi



Un atelier à soi

« J’ai été énormément dérangé par la construction de mon atelier à Ornans, mais en revanche je suis à même maintenant de faire tout ce que comporte la peinture. » Lettre de Gustave Courbet au peintre Amand Gautier, décembre 1860.



Contre-pôle de son atelier parisien de la rue Hautefeuille, l’« atelier dans la campagne » de Gustave Courbet, construit en 1860 à Ornans, est pour l’artiste, alors devenu internationalement réputé, le lieu de la maturité et de son accomplissement professionnel.

Acquis par le Département du Doubs en 2007 et bénéficiant depuis 2019 d’une vaste campagne de restauration, l’atelier d’Ornans, site incontournable du projet « Pays de Courbet, pays d’artiste », rouvrira bientôt ses portes. À cette occasion, le musée Courbet a souhaité interroger la place de cet atelier dans la trajectoire du peintre, au regard d’autres ateliers de son temps et plus largement de l’évolution du rapport entre l’artiste et son espace de travail.

Dans un siècle où l’artiste acquiert une place nouvelle dans la société et où sa vie suscite la curiosité d’un public de plus en plus large, l’atelier s’ouvre et évolue en un lieu hybride. Espace jusqu’alors dédié à la pratique, il devient un lieu d’échanges, de rencontres, de transmission ou encore une vitrine publicitaire.

L’atelier d’Ornans de Gustave Courbet s’inscrit dans ce contexte de transformation des fonctions de cet espace de travail. S’émancipant des codes des ateliers traditionnels, tant dans sa conception que dans sa géographie, s’adaptant à sa pratique, matérialisant son individualité, l’atelier d’Ornans s’affirme comme un atelier moderne : un atelier à soi.



L’exposition bénéficie de plus d’une soixantaine de prêts (tableaux, sculptures, dessins et gravures, photographies, etc.).

