« Cueilleur par nature », sur Ushuaïa TV

Nous les avons croisées aux détours d’un chemin sans nous questionner sur leur utilité. Pourtant, les plantes comestibles ont nourri des milliers d’hommes au cours des siècles et se révèlent aujourd’hui comme une merveilleuse opportunité de repenser notre alimentation et notre relation à la nature. Ethnobiologiste, archéologue ou herboriste, ils partagent la même passion pour les plantes sauvages. Emilie Darnaud est allée à leur rencontre. Second invité : Kim Pasche, trappeur vivant six mois par an dans le Yukon, au Canada, et six mois en Suisse, près d’Yverdon, son pays natal.