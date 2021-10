830 millions d’euros pour la santé en Bourgogne-Franche-comté

Plus de 830 millions d’euros pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux.



Dans notre secteur :

- Morteau / CH de Morteau / Modernisation et dédoublement des chambres, extension de 24 places.

Aides ARS (Agence Régionale de la Santé) : 3 817 000 €



- Valdahon / Fondation Partage et vie / Création d'un EHPAD de 88 places avec des modalités d'accueil et d'accompagnement variés (plateforme de services).

Aides ARS : 1 500 000 € / Ségur : 1 500 000 €



- Besançon / CHU de Besançon

Modernisation de l'offre de soins en réanimation médicale et soins critiques.

Amélioration du parcours du patient en chirurgie ambulatoire et de recours.

Finalisation de la remontée sur le site Minjoz des activités du site Saint Jacques et de la rénovation de la tour Minjoz.

Aides Ségur et FEDER : 75 137 000 €

- Morteau / CH de Morteau / Restauration des capacités financières.

Aides Ségur et FEDER : 3 817 000 €



- Besançon / Clinique Saint-Vincent / Développement de l'ambulatoire, modernisation des services de soins et de l'HDJ (Hôpital de Jour).

Aides Ségur et FEDER : 347 000 €



- Pontarlier / CHI Haute-Comté à Pontarlier

Modernisation des urgences

Création d'une plateforme logistique

Création d'un plateau de consultations anesthésiques et chirurgicales / hospitalisations complètes et ambulatoires

Divers travaux d'efficacité énergétique des bâtiments.

Aides Ségur et FEDER : 17 908 000 €



- Novillars / CH de Novillars

Reconstruction et rénovation d'unités de soins

Diverses modernisations des structures d'accueil en ambulatoire.

Aides Ségur et FEDER : 8 162 000 €



- Ornans / CH Saint Louis / Finalisation des travaux d'extension.

Aides Ségur et FEDER : 908 000 euros



- Besançon / Centre de rééducation fonctionnelle Les Salins de Bregille

Provision Ségur en vue de la réorganisation de la filière SSR (Soins de suite et de réadaptation) sur le Grand Besançon.

Aides Ségur et FEDER : 2 000 000 €

- Besançon / Centre de soins des Tilleroyes / Restauration des capacités financières.

Aides Ségur et FEDER : 4 244 000 €



- Avanne / Centre Jacques Weinman / Restauration des capacités financières.

Aides Ségur et FEDER : 962 000 €

- Quingey / Etablissement de santé de Quingey / Extension architecturale, ouverture de lits et places SSR (Soins de suite et de réadaptation), réhabilitations diverses.

Aides Ségur et FEDER : 5 200 000 €



- Besançon / Soins de suite et de rééducation de la Beline

Reconstruction du SSR (Soins de suite et de réadaptation) dans le cadre du transfert d'activité de Salins à Besançon.

Aides Ségur et FEDER : 720 000 €



- Pont d'Héry / CRCPFC (Centre de réadaptation cardiologique et pneumologique de Franche-Comté) la Grange du Mont

Rénovation des installations en vue de gains énergétiques.

Aides Ségur et FEDER : 1 553 000 €



- Salins-les-Bains / CHI Pays de Revermont / Restauration des capacités financières.

Aides Ségur et FEDER : 116 000 €

- Lien pour consulter L'ENSEMBLE DES AIDES : POUR LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE