UN PIN’S POUR L’EMPEREUR, diffusion ce vendredi 14 octobre à Montbenoît

Connaissez-vous la principauté d’Aigues-Mortes ou de Seborga, La République de Molossia peut-être ?

Toujours pas ?

Et l’Empire de l’Angyalistan ?



Toutes ces destinations existent bel et bien. Elles appartiennent au club des micronations, des Etats que l’on ne peut pas sérieusement appeler des pays…

C’est à un voyage officiel (ou presque) que nous vous convions.

Celui de l’Ambassadeur de la République du Saugeais que nous allons suivre dans sa tournée diplomatique et rocambolesque au cours de laquelle il essaiera de nouer des contacts diplomatiques et culturels avec ses homologues micronationaux.



Une aventure en forme de plaisanterie curieuse qui dit des choses sur notre monde actuel.