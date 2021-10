Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !

Après les lancements des matinales de France Bleu dans d'autres régions du réseau régional de France 3, c'est au tour de France 3 Bourgogne-Franche-Comté d'accueillir sur son antenne franc-comtoise la matinale de France Bleu Besançon.

Les matinales filmées sont nées d’un partenariat entre Radio France et France Télévisions.



C'est la 21e matinale de France Bleu à être diffusée sur France 3.



En 2021, 13 matinales verront le jour et proposeront l'équivalent de 6 000 heures de programmes régionaux supplémentaires sur les antennes de France 3. A terme, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

La matinale est coanimée par Pol Laurent, Marion Streicher et Dimitri Imbert.

Leurs voix vous sont familières. Vous connaîtrez bientôt leurs visages. À compter du mardi 12 octobre, du lundi au vendredi de 7.00 à 9.00, en direct depuis Besançon, les journalistes et animateurs de la matinale de France Bleu Besançon passeront à l'antenne de France 3 Franche-Comté.



France Bleu Besançon France 3 Matin est une émission de radio en direct, captée grâce aux moyens techniques de France Télévisions. Les séquences de France Bleu sont enrichies par des images et des illustrations issues des reportages de France 3 Bourgogne-Franche-Comté... et de la bonne humeur !

Journaux d'informations locales tous les quarts d'heure, trafic en temps réel, points météo réguliers, infos pratiques, sans oublier la bonne humeur des animateurs de France Bleu : tous les ingrédients sont au rendez-vous pour que les téléspectateurs démarrent leur journée du bon pied !