Quatre lauréats "Avenir Montagnes Ingénierie" dans le Jura

Joël Giraud, secrétaire d’état auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, a annoncé ce vendredi 8 octobre, à l’occasion du conseil national de la montagne dans le Doubs, les 32 lauréats de la première vague de sélection des territoires d’avenir montagnes ingénierie.



Pour le Jura sont lauréats :

- Les sentiers des grandes itinérances sur les départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (ENT-GTJ)

- Le PNR du Doubs Horloger

- Le Pays du Haut-Jura, porté par le PNR

- Le Pays du Haut-Doubs, porté par le Syndicat mixte du Mont d'or (SMMO).

______________________

Le 27 mai 2021, le Premier ministre a présenté un grand plan d’investissement pour le tourisme en montagne, intitulé Avenir Montagnes. Ce plan, doté de 650 millions d’euros, est organisé autour de 14 mesures et porte une ambition forte : construire un modèle touristique à la fois plus diversifié et plus durable pour les territoires de montagne.

Parmi ces mesures, Avenir Montagnes Ingénierie, piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), avec le soutien de la Banque des Territoires et de tous les partenaires mobilisés dont Atout France et France Mobilités, vise à accompagner une soixantaine de territoires de montagne désirant repenser leur stratégie de développement vers une offre touristique diversifiée, toutes saisons, durable, respectueuse de la biodiversité et des paysages, et sobre en ressources naturelles et foncières.

La sélection des territoires se déroule en deux vagues d’environ 30 territoires. Après un premier appel à candidatures qui s’est achevé le 31 août 2021, le ministre a annoncé le vendredi 8 octobre à Pontarlier les lauréats de la première vague et a lancé l’appel à candidatures pour la seconde vague.

Dans ce cadre, sur proposition des préfets coordonnateurs de massifs et avec l’appui de leur commissariat, et en étroite collaboration avec l’ANCT, Joël GIRAUD, secrétaire d’État chargé de la ruralité, a annoncé, à l’occasion du Conseil national de la montagne, en présence de la présidente de la commission permanente Annie GENEVARD, Députée du Doubs, les 32 premiers lauréats répartis sur les massifs de métropole et d’outre-mer.

Cette annonce a été illustrée par la signature de la première convention Avenir Montagnes Ingénierie pour le projet « Sentiers des grandes itinérances » sur les départements de l’Ain, du Doubs et du Jura. Il s’agit d’un projet de mise en place, tout au long du parcours d’itinérance transjurassienne, d’un système d’aménagement expérimental d’aires de convivialité, de bivouac ainsi que de chalets-refuges. Ce projet vise la structuration et l’aménagement de l’offre dédiée à l’itinérance spécifique au massif du Jura, traduction d’une volonté du territoire de s’inscrire dans l’adaptation au changement climatique et dans le développement d’une offre de pleine nature, durable et toute saison.

Les territoires sélectionnés pourront, grâce à l’accompagnement de l’ANCT, bénéficier d’un financement, à hauteur de 60 000 euros par an pendant deux ans, d’un chef de projet chargé de suivre la conception, la mise en œuvre et d’assurer le suivi du projet de développement vers un tourisme plus durable, plus résilient et plus diversifié. La Banque des Territoires mettra à disposition en complément, pour chaque chef de projet, un accompagnement méthodologique au management pour accélérer la mise au point et l’organisation du projet, par l’accès à un marché d’assistance technique spécifiquement dédié.

Chaque territoire sélectionné aura également accès à un soutien en ingénierie, par un accès direct à une offre thématique apportée par les partenaires du programme, comme la Banque des Territoires, France Mobilités ou Atout France (dont des outils d’aide à la décision comme les diagnostics de perspective d’enneigement), pour leur fournir les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet, en conformité avec les objectifs du programme.

Enfin, l’accès à la communauté Avenir Montagnes permettra de favoriser le partage d’expériences entre territoires et entre massifs, sous la forme d’un club des territoires sélectionnés et d’une plateforme mise en place par l’ANCT.

(Photo ©Préfecture du Doubs - Annie GENEVARD et Joël GIRAUD)

L’annonce des premiers lauréats du programme Avenir Montagnes Ingénierie marque une nouvelle étape dans le déploiement d’Avenir Montagnes et favorise l’émergence d’une nouvelle offre touristique, plus durable, plus résiliente, et adaptée à la diversité des territoires de montagne.





Pour Joël Giraud : « Les 32 territoires lauréats de cette première vague vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour accomplir les projets qu’ils ont présentés.

Ces projets sont structurants et amélioreront autant la vie des habitants que l’expérience des touristes. Par exemple, la convention que nous venons de signer pour le sentier des grandes itinérances transjurassiennes permettra à tous de découvrir l’ensemble du massif du Jura, en s’appuyant sur des lieux d’hébergements, de repos, de bivouac, dans la nature et accessibles à tous.

C’est un projet d’autant plus structurant pour le massif qu’il parcourt l’ensemble du territoire et fait participer la filière bois jurassienne dans la réalisation de ces espaces écoresponsables. J’incite réellement les territoires qui ne l’ont pas encore fait à participer à l’appel à candidatures pour la seconde vague. »





JURA :

- Sentiers des grandes itinérances sur les départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (ENT-GTJ) (01 – 25 – 39)

- PNR du Doubs Horloger (25)

- Pays du Haut-Jura, porté par le PNR (39)

- Pays du Haut-Doubs, porté par le Syndicat mixte du Mont d'or (SMMO) (25)

DROM :

- Guadeloupe : CRTE « Territoires entre Mer et Montagnes » regroupant les communautés d’Agglomération Nord Basse-Terre et Grand Sud Caraïbe (971)

- La Réunion : CIREST (Communauté Intercommunale de La Réunion Est), site du cirque de Salazie (974)

CORSE :

- Communauté de communes de l’Alta Rocca (2A)

- Communauté de communes Castagniccia-Casinca et communauté de communes de la Costa Verde (2B)

- Communauté de communes de Célavu Prunelli (2A)

VOSGES :

- PETR du pays Thur Doller (68)

- PETR du Pays de Remiremont et de ses vallées (88)

- PNR des Vosges du Nord (57 – 67)

MASSIF CENTRAL :

- Hautes Terres Communauté (15)

- Communauté de Commune Mézenc Loire-Meygal (43)

- PETR Causses et Cévennes (30)

- Parc naturel régional du Pilat (42 – 69)

- Communauté de communes de la Montagne Noire (11 – 81)

- Parc naturel Régional du Morvan (58 – 89 – 71 – 21)

- Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles (63)

PYRENEES :

- Territoire de la montagne béarnaise – Communautés de communes de la vallée d’Ossau, du Haut Béarn et du Pays de Nay (64)

- PETR Pays des Nestes (65)

- Comminges Barousse Pyrénées (Association de préfiguration du PNR Comminges Pyrénées Barousse) en qualité de chef de file et Communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises (31)

- PETR de l’Ariège (09)

- Montagne Catalane - Territoire de la Cerdagne, du Capcir et du Haut-Conflent (66)

ALPES :

- Stations des Alpes-de-Haute-Provence - EPCI des Alpes Provence Verdon, de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et de Provence Alpes Agglomération (04)

- Lac de Serre-Ponçon (05)

- Communauté Riviera française / Vallée de la Roya (06)

- CC Cœur de Chartreuse (38)

- Parc naturel régional du Massif des Bauges (73 - 74)

- CC Maurienne Galibier (73)

- Vallée de Thônes (74)

- Parc Naturel Régional du Verdon - Lacs et gorges du Verdon (83 et 04)