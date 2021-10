Journée nationale des sapeurs-pompiers, le samedi 2 octobre 2021 à Pontarlier

A l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) organise une cérémonie ce samedi 2 octobre à 10 h 30 Place d’Arçon à Pontarlier...

La journée nationale des sapeurs-pompiers a été instaurée en 2003 par le gouvernement pour rendre hommage au courage de celles et ceux qui, sur le territoire national et parfois à l'étranger, concourent à la protection des personnes des biens et de l’environnement. Cette cérémonie honore les sapeurs-pompiers, civils, professionnels ou volontaires, militaires qui, au quotidien, assurent la sécurité de nos concitoyens.

A travers cet événement, c'est d'abord l’engagement citoyen et les valeurs d’abnégation des sapeurs-pompiers que l'Etat souhaite saluer et valoriser tout en rendant hommage à la mémoire des sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en service commandé.

Déroulement de la cérémonie à Pontarlier

Début de la cérémonie à 10 h 30

Remise d’insignes de la légion d’honneur et de l’ordre national du mérite, de médailles de la sécurité intérieure, de médailles d’honneur pour services exceptionnels, de récompenses pour acte de courage et dévouement et d’une citation à l’ordre du corps départemental

Lecture du message de Monsieur le Ministre de l'Intérieur par Monsieur le Préfet du Doubs

Honneur aux sapeurs-pompiers de France décédés en service commandé

Fin de la cérémonie à 11 h 15

La cérémonie sera suivie d’un défilé motorisé.

Cette année, de nombreuses animations à destination du grand public seront organisées dans le centre-ville de Pontarlier, de 9 h 30 à 18 h : manœuvres, présentation de véhicules, stands de secourisme, de prévention, de découverte de l’activité de sapeurs-pompiers, jeux pour les enfants…

____________________________

Le corps départemental des sapeurs-pompiers du Doubs reçoit collectivement la médaille d’argent de 1ère classe pour actes de courage et dévouement

A l’occasion de la cérémonie organisée pour la Journée nationale des sapeurs-pompiers, samedi 2 octobre 2021 à 10 h 30 Place d’Arçon à Pontarlier, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, agrafera au drapeau règlementaire du corps (déjà décoré en décembre 2000 de la médaille pour acte une nouvelle médaille pour actes de courage et dévouement, obtenue pour deux motifs :

la prise de risques très importants par les nombreux sapeurs-pompiers ayant mené l’attaque du feu de parking souterrain de la Place Cassin à Besançon le 31 décembre 2019 ;

la très forte implication des sapeurs-pompiers du Doubs dans la lutte contre la COVID-19 depuis février 2020.

Le drapeau du corps avait déjà été décoré de la médaille de bronze pour actes de courage et dévouement le 15 décembre 2000, suite à son engagement exemplaire lors de la tempête de 1999.

Cette distinction honorifique permet à tous les sapeurs-pompiers du Doubs de porter la fourragère (cordelette tressée, terminée par un nœud et un ferret) à l’épaule gauche de leur uniforme.

Le caractère collectif de son attribution fait que la fourragère est rarement portée à titre individuel, hormis pour ceux ayant personnellement pris part à l’événement ayant généré son attribution. Dans ce cas, lorsqu’ils quittent le corps pour être affectés dans un autre corps, ils portent l’insigne de leur corps d’origine sur la fourragère.

Les sapeurs-pompiers du Doubs portent la fourragère tricolore « bleu, blanc, rouge », les couleurs de la médaille pour acte de courage et de dévouement.